Álvarez de Toledo cree que Ribera "con este bagaje" no puede ser comisaria europea: "Pretende irse de rositas"

CÁDIZ 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha considerado este viernes sobre la elección de Teresa Ribera como vicepresidenta ejecutiva y comisaria de la Unión Europea que "no puede ser comisaria europea de ningún modo" al esgrimir sus dudas de que "con este bagaje pueda ser comisaria" por considerarla "responsable de todas las decisiones que no ha tomado en los meses y en los años previos respecto a lo ocurrido en Valencia".

En una rueda de prensa en la sede provincial del PP de Cádiz, junto a su presidente y alcalde de Cádiz, Bruno García, Álvarez de Toledo ha considerado que Ribera "ha abdicado de su responsabilidad, gravísima en esta materia, y pretende irse de rositas a Bruselas", de manera que quede exenta por ser "responsable de nada y no dar la cara".

"Eso no va a poder ser", ha afirmado en este sentido y sobre el bloqueo impuesto por el Partido Popular Europeo para su designación como integrante de la nueva Comisión Europea tras las elecciones de junio.

"Gracias a nuestras presiones va a tener que venir este miércoles al Congreso de los Diputados y se le va a interrogar profunda y severamente como merece sobre esta cuestión", ha continuado argumentado la portavoz adjunta del Grupo Popular, quien ha señalado la responsabilidad de Ribera en la gestión de la DANA que ha afectado a la provincia de Valencia por falta de decisiones como "limpiar los cauces de los ríos, el Barranco del Pollo muy concretamente, pero también en las horas fatídicas vividas en el 29 y 30 de octubre".

Álvarez de Toledo ha argumentado que Rivera "decidió voluntariamente mantener su sillón en el Consejo de Ministros hasta el último día de ser comisaria, hasta tenerlo atado", cuando ha inferido de esa decisión que "lo razonable y lo decente" hubiera sido abandonar el Consejo de Ministros "para dedicarse exclusivamente a intentar ser comisaria, pero decidió mantener los dos por interés personal".

La portavoz adjunta del PP en el Congreso ha remarcado el ejemplo contrario, que, a su juicio, ha ofrecido el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de quien ha remarcado "que ha pedido perdón, ha pedido una comisión de investigación, ha dicho que se van a asumir responsabilidades, una comisión de investigación, lo cual denota una voluntad de transparencia y de información y ofrecérsela de consuelo a las víctimas que quiero destacar".

SÁNCHEZ Y LA CONVOCATORIA DE UNAS ELECCIONES

Se ha preguntado en voz alta "¿por qué Pedro Sánchez no se atreve a convocar elecciones?" al plantearse "¿qué es lo que debería hacer en un contexto de tan profunda degradación de la democracia, de las instituciones y de la propia vida civil?" por cuanto ha argumentado que "la conversación pública está arrasada porque hay un gobierno que en un momento dado tomó la decisión de evitar la alternancia política a cualquier precio, pactando con un prófugo de la justicia, el señor Puigdemont".

"Socava el suelo que nos une a tantos", ha proseguido reflexionando Álvarez de Toledo, en alusiones a situaciones como "a los jueces no se les insulta, se les calumnia, no se les ataca", además de que "no se pacta con un prófugo de la justicia el Gobierno de la nación" o tampoco "se blanquea a un partido que no condena el tiro en la nuca ni el coche bomba", para plantear que desandar ese camino "es parte de la tarea que vamos a tener que hacer cuando lleguemos al gobierno, que será pronto, cuando se convoquen elecciones: reconstruir esa trama de afectos y ese suelo moral español".

Ha considerado que la "deriva reaccionaria y cainita" del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE "va en contra de su propio partido también" al argumentar aquí "que se ha convertido en un partido bisagra en muchas comunidades, un partido secundario" ya que ha sostenido que "el Partido Socialista ha dejado de ser una fuerza con vocación de dirigirse a la Nación española, no tiene una visión nacional, no defiende ni la igualdad, que era la gran bandera de la izquierda, ni defiende los principios constitucionales".

UN SURESNES II PARA EL PSOE

Álvarez de Toledo ha vaticinado que el PSOE "es un partido abocado al fracaso", para apuntar entonces que tiene ante sí una disyuntiva "que es refundación o extinción", de manera que debería hacer "un congreso de Suresnes II, el que se cumple en 50 años ahora, y así como Felipe González abandonó el marxismo, un nuevo joven líder socialista tendrá que abandonar el cainismo y el separatismo que son los dos grandes flagelos que están intoxicando la convivencia española y llevando al PSOE rumbo al abismo".

"El sanchismo no es simplemente una forma vulgar de hacer política, es decir, el oportunismo, la chulería, las mentiras, sino que es un proyecto de poder a largo plazo y un proyecto de poder para evitar la alternancia política y perpetuarse en el poder", ha remachado su reflexión en este sentido.

Ha enumerado hitos de esa trayectoria como "los indultos a los golpistas, la rebaja de la malversación, la derogación del delito de sedición, el blanqueamiento de Bildu, los primeros ataques a la justicia, la ley de memoria antidemocrática", antes de que inferir que es en esta legislatura "donde se ha destapado de una manera nítida" el avance de España hacia "una democracia fallida".