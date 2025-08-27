Andalucía Por Sí rompe su pacto de gobierno con el PP en Villamartín (Cádiz) y gobernará en solitario

Susana Toro, alcaldesa de Villamartin (Andalucía Por Sí), junto con el delegado de Fiestas, Ernesto Rodríguez, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE VILLAMARTÍN

VILLAMARTÍN (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

Los ocho concejales del gobierno local de Villamartín (Cádiz), pertenecientes al partido Andalucía Por Sí, han anunciado la rotura del pacto de gobierno con el PP, que cuenta con un edil en la corporación municipal del Ayuntamiento, dirigiendo la ciudad en solitario.

Cabe apuntar que AxSí ganó las elecciones municipales en mayo de 2023 obteniendo ocho concejales, los mismos que obtuvo el PSOE aunque siendo el partido más votado en la localidad, además de un concejal para el PP.

En un comunicado en redes sociales, recogido por Europa Press, el equipo de gobierno andalucista ha asegurado que esta decisión se ha tomado "con responsabilidad y pensando siempre en el interés general de nuestro municipio".

"A partir de ahora, el equipo de gobierno andalucista continuará trabajando con firmeza y compromiso para garantizar la estabilidad institucional, la buena gestión de los servicios públicos y el bienestar de todos nuestros vecinos y vecinas", han expresado en su comunicado, donde han trasladado también un mensaje de "tranquilidad y confianza", reafirmando que "su único objetivo es seguir construyendo un municipio mejor para todos".

Desde la Coordinación Nacional de Andalucía Por Sí han manifestado en una nota su respaldo y apoyo a la decisión tomada por su organización en Villamartín, con la alcaldesa Susana Toro a la cabeza.

A este respecto, han señalado que la rotura del pacto es resultado de "un proceso serio de evaluación política", en el que "se ha constatado que el PP ha incumplido los compromisos adquiridos con el pueblo de Villamartín y no ha estado a la altura del mandato ciudadano ni del acuerdo de gobierno firmado".

Además, SEGÚN han añadido, "los populares han demostrado una falta de voluntad real de colaboración institucional para mejorar la vida de los villamartinenses desde las administraciones que gobierna".

PSOE: EL PACTO "NO ERA BENEFICIOSO"

Por su parte, el PSOE en Villamartín, con ocho ediles en el Ayuntamiento, ha indicado que la ruptura del pacto de gobierno entre AxSí y el PP es "la consecuencia directa de lo que ya advertimos en el mes de diciembre, tras la renuncia de Juan Luis Morales a la Alcaldía".

Como ha recordado el partido de la oposición, "en aquel momento advertimos que ese pacto no era beneficioso" para Villamartín, algo que se ha constatado con el anuncio del fin del gobierno local.

Según el PSOE, "la mejor opción era gobernar en minoría, sin necesidad de un acuerdo que estaba condenado al fracaso por la deslealtad y la incapacidad de la concejala del PP, María Martín, para trabajar en equipo". Así, ha continuado, "el tiempo lo ha demostrado", aseverando que ese pacto ha resultado "perjudicial" y ha terminado rompiéndose.

Desde el PSOE de Villamartín han manifestado su respeto a la decisión adoptada por el actual equipo de gobierno, asegurando que seguirán desempeñando el papel que "la ciudadanía nos dio en las urnas", estando en la oposición y AxSí en el gobierno.

"Nuestro compromiso es ejercer una oposición firme, responsable y constructiva, defendiendo siempre el interés general y velando por el bienestar de nuestros vecinos y vecinas. Villamartín merece estabilidad, compromiso y responsabilidad", ha concluido el PSOE.