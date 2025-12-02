La antropóloga María Belmonte hablará sobre el poder de las bibliotecas en 'Cádiz, libro abierto'

María Belmonte, antropóloga e historiadora. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, lleva a cabo este miércoles un nuevo encuentro del ciclo 'Cádiz, libro abierto', patrocinado por la Fundación Unicaja, para poner en valor la Biblioteca Fundación Unicaja de Temas Gaditanos Juvencio Maeztu, donde la antropóloga e historiadora María Belmonte, autora de 'Peregrinos de la belleza', hablará sobre las bibliotecas con una intervención titulada 'Las bibliotecas como islas de silencio y consuelo en tiempos convulsos'.

Según ha indicado la Junta en una nota, en su charla, María Belmonte propone un recorrido "de la legendaria biblioteca de Alejandría al humilde bibliobús, los libros que en ellas se conservan recuerdan que la lectura es una actividad esencial del ser humano. "En sus hileras de estanterías aguardan todas las historias que los humanos nos hemos contado unos a otros desde el inicio de los tiempos y frente a la incertidumbre nos recuerdan que los libros pueden ayudarnos a encontrar respuestas, o al menos, a formular nuestras preguntas de manera más clara", ha señalado.

Belmonte estudió Historia en la Universidad de Deusto y Antropología en la Autónoma de Barcelona. En 1995 se doctoró en el Departamento de Antropología Social de la Universidad del País Vasco con una tesis sobre Historia de las Religiones. Ha publicado 'Peregrinos de la belleza. Viajeros por Italia y Grecia', 'Los senderos del mar. Un viaje a pie', 'En tierra de Dioniso. Vagabundeos por el norte de Grecia', y 'El murmullo del agua. Fuentes, jardines y divinidades acuáticas'.

Finalmente, ha recordado que el Centro Andaluz de la Letras y la Fundación Unicaja se marcan como objetivo un año más dar a conocer la riqueza documental de la Biblioteca Fundación Unicaja de Temas Gaditanos Juvencio Maeztu, ubicada en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz.