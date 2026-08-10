Arde un edificio abandonado en El Puerto (Cádiz) que estaba siendo ocupado, sin daños personales

Bomberos actuando en el incendio en un edificio abandonado de El Puerto - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

En la mañana de este lunes se ha registrado un incendio en un edificio abandonado de la calle Chanca 29 de El Puerto de Santa María (Cádiz) que estaba siendo ocupado, aunque no se han registrado daños personales.

En una nota, el Ayuntamiento ha explicado que una vez que los Bomberos confirmen que el edificio reúne las condiciones necesarias para intervenir, se procederá al tapiado subsidiario para impedir nuevos accesos y evitar nuevos incidentes.

El incendio se encuentra controlado tras la intervención de los efectivos Bomberos, en colaboración con la Policía Local y Nacional, y se mantiene cerrada al tráfico la calle donde se ubica el edificio afectado, con un dispositivo permanente de vigilancia en la zona para garantizar la seguridad y evitar el acceso al inmueble.

Se trata de un edificio ocupado que ya ha registrado varios episodios de incendio con anterioridad y cuya propiedad cambió hace aproximadamente dos años.

Desde el Ayuntamiento se mantiene un seguimiento permanente de la situación, en coordinación con los servicios de emergencia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para proteger a los vecinos y al entorno.

Consciente de la preocupación y el malestar de los residentes de la zona, el Ayuntamiento ha señalado que continuará informándoles de las actuaciones que se desarrollen, especialmente de aquellas dirigidas a garantizar la seguridad y evitar que vuelvan a producirse incidentes en el inmueble.

Por último, se ha informado que, en caso de que alguna de las viviendas aledañas se haya visto afectada por el incendio, sus propietarios pueden solicitar a la Policía el correspondiente atestado, que podrán aportar a sus compañías aseguradoras para tramitar la reparación de los daños ocasionados.