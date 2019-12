Arrimadas emplaza a los barones del PSOE a "frenar la locura" de Sánchez con una "reacción patriótica"

Actualizado 27/12/2019 14:55:05 CET

Adiverte de que "el PSOE no puede esconder la cabeza mientras su candidato está dividiendo España a trozos"

La presidenta y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, ha recordado que este sábado hace cuatro años del Comité Federal del PSOE donde aprobaron que era "innegociable" para los socialistas pactar con los separatistas si no renunciaban a la independencia. Así, ha emplazado a los barones del PSOE a "frenar la locura y la deriva de Pedro Sánchez" con una "reacción patriótica" que vaya "más allá de alguna declaración de vez en cuando".

En rueda de prensa en la sede de Cs en Jerez de la Frontera (Cádiz), Arrimadas ha manifestado que el PSOE "no puede esconder la cabeza" y, tras afirmar que Pedro Sánchez "sólo piensa en su cargo", ha aseverado que un secretario general "no puede tirar 140 años de historia del PSOE".

Además, ha pedido al presidente en funciones del Gobierno "que saque sus manos de la Abogacía del Estado" y "pare este bochorno" con "presiones intolerables para que la Abogacía del Estado actúe como abogado de Junqueras".

A juicio de Arrimadas, "sin duda, lo que más preocupa hoy en día a los españoles son los pactos del insomnio de Pedro Sánchez". En este sentido, ha recordado que hace 25 días que envió una carta al líder del PSOE ofreciéndole "un pacto moderado, sensato, constitucionalista, la vía 221". "Han pasado 25 días y solo se han visto malas noticias, porque Sánchez no solo no ha rectificado de ese pacto del insomnio con Podemos, sino que además sigue incidiendo en ese gobierno que él mismo dijo que no podía dejar dormir al 95 por ciento de los españoles", ha añadido.

Asimismo, la dirigente de Cs ha señalado que "además hay presiones intolerables a la Abogacía del Estado para que actúe como el abogado de Junqueras y no de todos los españoles". Así, ha pedido a Pedro Sánchez "que deje a los profesionales trabajar con tranquilidad y en base a criterios técnicos y no políticos para llegar a toda costa a Moncloa".

"Mientras Sánchez sigue insistiendo en esa vía radical y dañina para España, Cs sigue insistiendo en la vía moderada, de los acuerdos de Estado", ha afirmado Arrimadas, que ha recordado que este sábado se cumplen cuatro años del Comité del PSOE "que decía que con el separatismo ni agua". "¿Dónde está este PSOE de hace cuatro años y dónde están los barones socialistas ante esta locura?", ha preguntado la dirigente de Cs que ha incidido en que "el PSOE no puede esconder la cabeza mientras su candidato está dividiendo España a trozos".

Arrimadas ha recordado que han registrado en el Congreso una modificación de la Ley de Régimen Electoral para que los fugados, incluido Puigdemont, no puedan ser candidatos en las próximas elecciones. "Este bochorno que estamos viendo en Europa se podía haber evitado modificando esa Ley y Cs la registró en febrero de 2018 y ni PP ni PSOE quisieron impulsar una medida tan sencilla", ha indicado.

Además, ha defendido que Junqueras "ha perdido el acta de eurodiputado al ser condenado en firme". En este sentido, ha manifestado su "apoyo" a los abogados de la Abogacía del Estado "que no quieren firmar el informe que es una infamia y si la Abogacía del Estado dice que Junqueras tiene derecho a recoger el acta está ignorando por presiones de Sánchez que este señor ya está condenado, no hay nada que discutir, ya no es eurodiputado".

Igualmente, ha pedido que Torra sea inhabilitado automáticamente y ha añadido que "mientras que Sánchez es el abogado defensor del separatismo, nosotros queremos defender a la inmensa mayoría de los españoles que ven con vergüenza como un fugado de la justicia se pasea por el Parlamento Europeo y con indignación como se quiere presionar a la Abogacía del Estado".