El artista Pierre D'Argyll dona su cuadro 'Memoria del Guernica' al ECCO en Cádiz

Pierre D'Argyll en la entrega de su cuadro al ECCO en Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El artista francés afincado en España Pierre d'Argyll ha donado esta semana al Espacio de Cultura Contemporánea (ECCO) en Cádiz su obra 'Memoria El Guernica por la paz', que ya se encuentra frente a la escalera principal de este edificio cultural.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, esta obra es un homenaje al mítico cuadro del pintor Pablo Picasso. En este caso, es una personal mirada del Guernica dentro del cerebro de Picasso, con las mimas dimensiones que la obra en la que se inspira y fragmentada en distintas piezas.

Asimismo, ha recordado que esta obra ya estuvo expuesta el pasado año dentro de la exposición 'Arte con Neuronas' y a partir de ahora, gracias a la donación de su autor, va a permanecer de manera permanente en el ECCO.

Por su parte, la teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González, ha destacado que "la donación de una obra es una gran muestra de generosidad" y ha añadido que desde que esta obra estuvo el año pasado en el ECCO "tuvimos claro que esta pintura había encontrado su lugar perfecto".

Por su parte, Pierre d'Argyll se ha mostrado "muy satisfecho" por que su obra vaya a estar para siempre en Cádiz y ha hecho un alegato acerca de que "no podemos olvidar jamás los dolores de la guerra que Picasso supo reflejar tan bien en el Guernica".