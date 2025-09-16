La Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Cádiz celebra su 25 aniversario con un acto en el Parlamento de Andalucía

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía ha acogido un acto con motivo del 25 aniversario de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Cádiz (Adacca), a la que el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, ha felicitado "por la labor y por haberse convertido con el paso de los años en un referente en la provincia gaditana y en toda Andalucía en el trabajo por la atención integral y la inclusión de las personas con daño cerebral adquirido".

Según ha indicado en una nota el Parlamento, en el acto, celebrado en la sala Alberto Jiménez-Becerril, también han estado presentes varias parlamentarios, la viceconsejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, María Luisa del Moral, el director general de Personas con Discapacidad de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Pedro Calbó, y representantes de Adacca, con su presidenta Ana Pérez al frente.

Además, Jesús Aguirre ha destacado las múltiples herramientas que pone la asociación para intentar mejorar la calidad de vida de los pacientes que acuden a ellos y de sus familiares, algo que es "fundamental porque los problemas a los que se enfrentan en el día a día son muchos y necesitan quienes los escuchen, quienes los aconsejen y quienes trabajen por cubrir esas necesidades".

El presidente del Parlamento ha aprovechado la ocasión para elogiar también "el trabajo y la dedicación" que realizan los profesionales de la sanidad pública andaluza, poniendo en valor "los protocolos de actuación que garantizan la mejor atención posible a los enfermos y enfermas con daño cerebral adquirido".

Tras la intervención de Aguirre, se ha desarrollado una mesa de trabajo en la que han intervenido profesionales sanitarios, representantes políticos, pacientes y familiares abordando la actualidad del daño cerebral adquirido en Andalucía.