La Asociación de la Prensa de Jerez reconoce a Radio Grazalema por su labor durante el temporal de febrero

Archivo - La localidad gaditana de Grazalema. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La Asociación de la Prensa de Jerez (APJ) entregará este sábado una distinción a Radio Grazalema por el "excepcional trabajo" realizado durante los temporales del pasado invierno, que resultó "fundamental" para mantener informados a los afectados y "sirvió como nexo de unión, punto de encuentro y motivación de sus oyentes en unos momentos muy difíciles para todos".

En una nota, ha señalado que una de las grandes fortalezas del periodismo es su utilidad pública, su papel como catalizador, su capacidad de influir en beneficio de la sociedad y en febrero, en un episodio insólito en el que todo el pueblo de Grazalema tuvo que ser desalojado como consecuencia de las lluvias torrenciales, durante los once días que duró el desalojo de los aproximadamente 1.500 vecinos de la localidad el papel de Radio Grazalema resultó fundamental para mantener informados a los afectados.

En este sentido, la APJ ha añadido que el trabajo realizado durante dicha crisis y la trayectoria de más de 30a años de la emisora han empujado a la APJ a distinguir a Radio Grazalema con un reconocimiento que será entregado este sábado en el transcurso de la Gala del Premio Nacional de Periodismo Juan Andrés García en las Bodegas Fundador.

La distinción no es más que una forma de mostrar la admiración y el respeto del colectivo periodístico de Jerez y su comarca por la excepocional labor profesional y humana de nuestras compañeras y compañeros en la localidad grazalemeña, han apuntado desde la APJ. La distinción la recogerá Paqui Viruez, directora de Radio Grazalema, y el locutor y técnico Francisco Moreno, que estarán acompañados por el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Grazalema, Javier Pérez Castro.