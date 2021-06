Asociaciones y ecologistas protestan contra nuevas ampliaciones de combustibles fósiles en la Bahía de Algeciras (Cádiz)

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones ecologistas y vecinos han protestado contra nuevas ampliaciones de combustibles fósiles en la Bahía de Algeciras formado una cadena humana de unos dos kilómetros, según la organización, en el paseo marítimo de Palmones, en el término municipal de Los Barrios (Cádiz).

Según han indicado a Europa Press desde Verdemar-Ecologistas en Acción, con motivo del Día Mundial de Medio Ambiente, Verdemar, asociaciones de vecinos de Palmones, Guadarranque, Eco feministas, Plataforma Social del Campo de Gibraltar, Plataforma por el Clima y Contra la Contaminación han llevado a cabo esta acción para pedir al Ministerio de Transición Ecológica trabajar hacia una transición justa, que se aplique en la comarca del Campo de Gibraltar, afectada por la irreversible descarbonización industrial, como es el caso de los complejos petroquímicos.

La sociedad civil quiere llamar la atención con esta "cadena humana", desde la desembocadura del río Palmones, para que se frenen estas industrias dependientes de los combustibles fósiles, demandando "empleo verde".

A juicio de las asociaciones manifestantes, los nuevos proyectos que vienen para la industria del Campo de Gibraltar se sitúan lejos de la descarbonización.

A juicio de los asociacionistas, el anuncio hecho por Endesa sobre que adecuará-ampliará sus instalaciones para gas natural licuado en Los Barrios "está lleno de confusión y no encaja en una estrategia de descarbonización, porque aunque parezca que el gas natural es una energía alternativa y que forma parte de las descarbonización, no es cierto, ya que es un combustible fósil y, por tanto, con carbono en su composición (CH4), que no representa ninguna alternativa al actual".

"Que no nos sigan imponiendo un combustible fósil nada deseable, aunque es cierto que, frente al apestoso fuel oíl marítimo, represente una mejora ambiental. Que no almacenen residuos oleaginosos en una Bahía cada vez más agredida y que no lo incluyan en ninguna transición justa", han afirmado, antes de señalar que "el parque de carbones de la cerrada central térmica de Los Barrios tiene que albergar inversiones limpias y sostenibles".

Para las asociaciones, la verdadera transición justa "debe consistir en recuperar las marismas del río Palmones y las playas del Rinconcillo y de Guadarranque, todavía más amenazadas con agresivos proyectos, promoviendo instalaciones limpias y que ofrezcan puestos de trabajo dignos".