Atendidas una mujer mayor dependiente y su hija tras ser evacuadas del incendio de su vivienda en Jerez (Cádiz)

Vehículos del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz desplazados para atender un incendio en un domicilio de Jerez de la Frontera. - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

Una mujer mayor dependiente y su hija han sido atendidas por los servicios sanitarios en la mañana de este jueves 8 de enero después de que hayan sido evacuadas de un incendio registrado en la vivienda en la que residían en Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz.

Según ha informado el Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz (CBPC), efectivos del parque de Jerez han acudido sobre las 11,00 horas al incendio de vivienda en la calle Bodegas.

A la llegada de los bomberos, agentes de la Policía Nacional habían evacuado de la casa a la mujer mayor y a su hija, confinando además el incendio cerrando las puertas de las habitaciones.

Una vez en el interior, los bomberos se encontraron con el humo acumulado en el pasillo, y tras rastrear con una cámara térmica la vivienda, se localizó el foco del incendio en un dormitorio. El fuego había afectando principalmente a una cama y un sillón.

Los bomberos procedieron entonces a la extinción y posterior ventilación de la vivienda al completo, determinándose que el inmueble contaba con un detector de humos que estaba activado cuando llegaron.

Los Servicios Sanitarios atendieron y trasladaron a las dos mujeres evacuadas para su valoración médica ante una posible inhalación de humo.

En la zona han colaborado efectivos de la Policía Local y por parte del Consorcio de Bomberos se han desplazado cinco vehículos, en concreto, una autobomba rural pesada (R-32), una autobomba urbana pesada (U-40), una autobomba urbana ligera (P-53) y dos vehículos de mando (M-41 y M-52), además de diez efectivos.