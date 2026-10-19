Los autobuses urbanos de Cádiz capital permitirán el acceso de mascotas en transportín

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CÁDIZ 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Verdulla, ha comunicado que ya está permitido que los usuarios de los autobuses urbanos de la ciudad viajen con sus mascotas, siempre que estas no sobrepasen los 10 kilos de peso y sean portados en un trasportín homologado.

En una nota, el responsable de Movilidad ha asegurado que los autobuses cuentan con la señalización correspondiente donde se indica que se puede acceder a los mismo con mascotas, siempre que se respeten las normas de acceso y uso al transporte público.

El objetivo, ha apuntado, es "garantizar la convivencia con el resto de usuarios y no interferir con la labor del conductor".

La normativa limita a un animal de compañía por pasajero, siendo las normas de acceso y uso con mascota el que no puedan sobrepasar los 10 kilos de peso y ser portados en un trasportín homologado y debidamente cerrado que no exceda de 45x35x25 centímetros. Además, no podrán ocupar los pasillos del autobús ni el asiento y el dueño del animal deberá vigilar permanentemente el trasportín y permanecer siempre a su lado.

Los animales deberán viajar conforme a las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad exigidas en la normativa, y es necesario respetar las condiciones de acceso que se determinen en cada caso por el personal de la empresa, para evitar un riesgo para el resto de usuarios y para la propia prestación del servicio.

Verdulla ha apuntado además que el acceso será únicamente por la puerta delantera del autobús, que está debidamente señalizada con una pegatina en la que se indica que se permite que viajen mascotas con las normas ya reseñadas.