La autora Natalia Bermúdez invita a ponerse en la piel de los adolescentes en su libro '¿Quién soy?'

La autora Natalia Bermúdez Serrano ha publicado '¿Quién soy?', un libro con el que trata de "mostrar su propia visión del mundo y, sobre todo, ayudar a cambiar los prejuicios que se tienen sobre los adolescentes en su libro".

"Lo que más destacaría sería la realidad de algunas vidas adolescentes, no todo lo que nos pintan es así. Un claro ejemplo de esto es la complicada vida de nuestra protagonista, la cual sobrelleva día a día", ha indicado la gaditana en una nota de la editorial Círculo Rojo.

Según el sello de autoedición, el lector "va a encontrar una novela actual que trata temas como la drogadicción, el bullying, el amor, la salud mental y la familia".

El libro abarca la historia de Melody, quién "no sabe quién es". "Para la sociedad no es una persona como las demás. Aunque ella no quiere ser como todos, tampoco quiere ser un bicho raro. Así que, desde muy pequeña, ha tenido el apoyo de su mejor amigo, que la comprende como nadie. Siempre han estado el uno para el otro apoyándose", explica la sinopsis de la obra.

Así, mientras más avanza la historia, "más nos damos cuenta de que la perspectiva de ver la vida de Melody está cambiando y consigo va a llevar cambios tanto en ella como en su vínculo con Álex, su mejor amigo".

Natalia Bermúdez Serrano nació el 19 de febrero del 2007 en Arcos de la Frontera (Cádiz). Esta joven autora que cursa sus estudios de Secundaria en el IES Guadalpeña, se dio cuenta desde pequeña que era capaz de expresarse "con facilidad y dar rienda suelta a sus ideas y opiniones escribiendo en un papel en blanco".

Entre sus primeros relatos se encuentran 'El viaje al pasado', con el que obtuvo el tercer premio del Concurso Relatos del Confinamiento de su localidad, y 'El mal de la nueva casa', como una de las mejores narraciones del 'Concurso de Terror' de su instituto.