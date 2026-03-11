La Autoridad Portuaria de Algeciras saca a licitación el sexto trasvase de arena a la playa del Rinconcillo

Playa del Rinconcillo en Algeciras. - AUTORIDAD PORTUARIA DE ALGECIRAS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) acaba de sacar a licitación el que ya es el sexto trasvase de arena para la playa del Rinconcillo, dando así cumplimiento a los compromisos adquiridos por la institución tanto con el Ayuntamiento de Algeciras como con los vecinos del Rinconcillo hace ya más de seis años.

Según ha explicado en una nota, el proyecto previsto para este ejercicio contempla un movimiento de 20.000 metros cúbicos de arena y la inversión, con recursos propios de la Autoridad Portuaria, en este nuevo trasvase en el litoral algecireño alcanza los 147.839 euros más IVA.

Asimismo, ha señalado que como en anteriores recolocaciones de arena los trabajos se realizarán con excavadoras de brazo largo para la carga, camiones dumper para el transporte de la arena y pala o bulldozer para el extendido.

La APBA ha indicado que este sexto trasvase llega a la espera de que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico saque a información pública el proyecto que permitirá ejecutar la solución definitiva al basculamiento de la playa.

En este sentido, ha recordado que en 2020 la APBA encargó al Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria un Estudio de la dinámica litoral de la Playa del Rinconcillo y propuesta de medidas correctoras con el objetivo de proponer soluciones definitivas que evitaran el basculamiento y la pérdida de arena en la zona Norte del popular arenal algecireño.

El informe fue presentando en febrero de 2021 apuntando a tres causas fundamentales del actual estado de la playa que se suman a la afección que provoca el cambio climático en todo el litoral español, como es los efectos sobre la playa de las infraestructuras portuarias, en particular de la última prolongación del Dique Norte ejecutada a finales de los 90, que hace que la playa bascule hacia el sur.

Igualmente, el informe señaló que también repercute como causa la construcción de la presa del Charco Redondo, que limita que el aporte de arena del Palmones llegue al delta del río y alimente la playa, así como la urbanización de parte del paraje dunar preexistente, que provoca que en invierno la playa se reduzca más por la falta de aporte de esta arena en el movimiento del perfil de la playa.

La APBA ha indicado que el informe proponía varias alternativas de actuación, todas partiendo de la necesidad de un espigón de apoyo y de la aportación de un importante volumen de arena.

Así, en julio de 2024, la Demarcación de Costas Andalucía Atlántico del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico presentaba a la opinión pública la alternativa seleccionada con el objetivo de ganar 27.000 metros cuadrados de superficie en la playa, como es un dique de escollera en forma de L de 150 por 50 metros de longitud y una aportación posterior de 160.000 metros cúbicos de arena, trabajos presupuestados en 2,8 y siete millones de euros, respectivamente, que será cofinanciada por la Autoridad Portuaria de Algeciras y la Dirección General de la Costa y el Mar.

En este sentido, ha apuntado que el siguiente paso es que el Ministerio saque a información pública el proyecto, y una vez superado el trámite ambiental será cuando las obras puedan licitarse.