Auxilian a un hombre con dificultades para regresar a la orilla en la playa de La Caleta, en Cádiz

Imagen de los Servicios de Protección Civil en la playa de La Caleta (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del servicio de playas de la Policía Local, en coordinación con Protección Civil, han auxiliado en la tarde de este pasado sábado a un hombre de 38 años que se encontraba con dificultades para regresar a la orilla en la playa de La Caleta, en Cádiz.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, el aviso se recibió en torno a las 15,50 horas, después de que el afectado, que se encontraba a cierta distancia de la costa sobre una tabla de paddle surf, solicitara ayuda a un velero que navegaba por la zona.

Tras activarse el dispositivo de asistencia, socorristas de Protección Civil accedieron hasta el lugar a bordo de una embarcación semirrígida (zodiac), mientras efectivos del servicio de playas de la Policía Local coordinaron la intervención y prestaron apoyo durante el rescate.

Una vez alcanzado, el hombre fue trasladado con seguridad hasta la orilla, donde fue atendido en el módulo sanitario de la playa, sin que fuera necesario su traslado a un centro hospitalario. El Ayuntamiento de Cádiz ha destacado la eficacia y coordinación de los servicios municipales de emergencia, fundamentales para garantizar la seguridad en el litoral gaditano.