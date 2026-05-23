Aviso amarillo este domingo por viento y oleaje en Cádiz con rachas del este de hasta 80 km/h

Archivo - Varias en la playa de la Malagueta. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 23 May. (EUROPA PRESS) -

El viento y el oleaje vuelven a activar por cuarta jornada consecutiva avisos amarillos este sábado en distintos puntos de la provincia gaditana, donde se prevén rachas del este de hasta 80 kilómetros por hora.

Según ha expuesto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, el aviso por viento estará vigente entre las 6,00 y las 20,00 horas en la campiña, el litoral y el Estrecho. En estas zonas se esperan rachas de hasta 70 km/h, que podrán alcanzar los 80 km/h en el área del Estrecho.

Por su parte, el aviso por fenómenos costeros se mantendrá activo desde el principio hasta el final de la jornada en el litoral y en el Estrecho, donde se prevén que soplen vientos de levante de 50 a 61 km/h (fuerza 7), en concreto, "al oeste de Tarifa y mar adentro al sur de Trafalgar".

Para la jornada de este domingo en la provincia de Cádiz se esperan cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios. Por su parte, las máximas con pocos cambios, localmente en descenso. Los vientos serán flojos variables, con predominio de componente este. Asimismo, la Aemet ha asegurado que habrá levante fuerte en el Estrecho, con rachas ocasionalmente "muy fuertes".