Aviso amarillo este lunes por viento y oleaje en la provincia con rachas de levante de hasta 80 km/h

Archivo - Una playa de Rota (Cádiz) con la bandera roja. - AYUNTAMIENTO DE ROTA - Archivo

CÁDIZ 24 May. (EUROPA PRESS) -

El viento y el oleaje vuelven a activar por quinta jornada consecutiva avisos amarillos este lunes en distintos puntos de la provincia gaditana, donde se prevén rachas de levante de hasta 80 kilómetros por hora.

Según ha expuesto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, el aviso por viento estará vigente entre las 6,00 y las 20,00 horas en la campiña, el litoral y el Estrecho. En estas zonas se esperan rachas de hasta 70 km/h, que podrán alcanzar los 80 km/h en el área del Estrecho.

Por su parte, el aviso por fenómenos costeros se mantendrá activo desde las 11,00 horas hasta el final de la jornada en el litoral y en el Estrecho, donde se prevén que soplen vientos de levante de 50 a 61 km/h (fuerza 7), en concreto, "al oeste de Tarifa y mar adentro al sur de Trafalgar".

Para la jornada de este domingo en la provincia de Cádiz y, por extensión, en la comunidad andaluza, se esperan cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y temperaturas con pocos cambios. Por su parte, los vientos serán flojos variables con interalos moderados en el litoral mediterráneo oriental y sierras Béticas occidentales. Asimismo, la Aemet ha pronosticado levante fuerte en la provincia de Cádiz, con rachas ocasionalmente muy fuertes.