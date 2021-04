AxSí lamenta sobre Airbus que "hay un trato diferente cuando se trata de la industria andaluza"

CÁDIZ, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Andalucía Por Sí (AxSí), tras recordar que la crisis del sector industrial de la Bahía de Cádiz se ha agravado en los últimos tiempos con las dudas que se ciernen sobre el futuro de la factoría Airbus, ha lamentado que desde los organismos estatales se ofrece "un trato diferente" al tejido industrial según el punto del mapa en el que se encuentre la factoría en cuestión.

"Vemos con absoluta incomprensión como el Gobierno de España no tiene en cuenta la diferente realidad socioeconómica, especialmente en la provincia de Cádiz, que ha sido la tendencia de los distintos gobiernos de Madrid ante las diferentes crisis laborales que hemos venido sufriendo", ha afirmado en una nota el diputado provincial Miguel Molina, que ha añadido que, "sin ir más lejos y por centrarnos en la crisis de Airbus, la provincia de Cádiz, con unas tasas de paro inasumibles, requiere de una atención que sin embargo no se le da".

Además, ha manifestado que "la situación se agrava si tenemos en cuenta que el gobierno de la Junta de Andalucía mantiene el conformismo histórico y no se revela contra la desigualdad y el centralismo de Madrid que nuevamente el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a desplegar".

"Es tremendamente frustrante como para el presidente del Gobierno y las fuerzas políticas centralistas es más importante la campaña electoral de la comunidad de Madrid que el devenir de miles de familias gaditanas. Mientras ellos se preocupan por sus fotos y sus mítines, aquí nos estamos jugando el pan, el futuro y el convertirnos en una tierra aún más deprimida si se pierden los empleos", ha argumentado María José Jiménez, coordinadora territorial de AxSí en la provincia de Cádiz.

Por su parte, el responsable local del partido en Puerto Real, Alfredo Fernández, también ha criticado las manifestaciones del presidente de la Junta, Juanma Moreno, sobre Airbus durante su visita a Cádiz. "No podemos tildar la visita de Moreno a Cádiz con otro adjetivo que no sea el de indecente", ha afirmado Fernández, que ha añadido que "lo que debería haber hecho es venir a nuestro pueblo y conocer de primera mano la situación que estamos viviendo y no quedarse junto a sus compañeros de partido en Cádiz refugiado y aislado de los problemas que padecen mis vecinos".

AxSí ha señalado que en ningún país se ha perdido ninguna planta de Airbus y es vital para Andalucía que se mantenga la planta puertorrealeña, pues es la única de la comunidad que pertenece a la división civil y la única de España con conexión marítima, tanto en la Bahía de Cádiz como en el Puerto de Algeciras.

"Que el presidente de la Junta de Andalucía se alinee con la empresa y casi justifique los motivos de un posible cierre es demencial. En lugar de ofrecer seguridad y estabilidad a los trabajadores, diciendo que la empresa le ha explicado las razones que motivan el cierre lo que hace es desestabilizar más a una plantilla que está luchando por sus empleos y demostrando la viabilidad de la planta, una cuestión fuera de toda duda aunque el presidente andaluz no sea capaz de reconocerlo", ha concluido Alfredo Fernández.