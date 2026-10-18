El Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) activa la fase 1 del Plan de Emergencia Municipal ante las intensas lluvias

Imagen de las lluvias en el Campo de Gibraltar que han dejado inundaciones en Algeciras. A 18 de octubre de 2026 en Algeciras (Cádiz, Andalucía, España). - Nono Rico / Europa Press

ALGECIRAS (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha activado este domingo la fase 1 del Plan de Emergencia Municipal ante el episodio de intensas lluvias que afecta al municipio, donde permanece vigente el aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por precipitaciones y tormentas. En cuanto a las incidencias, se han recibido más de 30 avisos a través del servicio de emergencias 112, la mayoría relacionados con dificultades de movilidad en calles y vías públicas debido a la acumulación de agua.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la previsión contempla precipitaciones acumuladas de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, así como tormentas que podrían ir acompañadas de granizo. El aviso permanecerá activo hasta las 19,59 horas de este domingo, 18 de octubre.

En este contexto, el Ayuntamiento ha indicado que los servicios municipales están priorizando las actuaciones en aquellas situaciones en las que pueda estar en riesgo la seguridad de las personas. En este sentido, se está interviniendo en calles como Arbolito y Duque de Almodóvar, donde se ha alertado de la entrada de agua en viviendas habitadas por personas mayores. Además, ha señalado que se está comprobando la situación para determinar si es necesario trasladar a los residentes a plantas superiores o evacuarlos de sus domicilios.

Asimismo, la Administración local ha apuntado que hay múltiples zonas de la ciudad afectadas por las dificultades de tránsito en calzadas y aceras. Como medidas preventivas, se ha procedido al cierre de parques y cementerios y se ha duplicado el número de patrullas de la Policía Local para reforzar la vigilancia y la atención a las incidencias.

Además, se ha activado a Protección Civil y se mantiene el contacto con el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento para coordinar las actuaciones. Por su parte, los servicios de Algesa y Emalgesa están trabajando en las labores de limpieza y retirada de agua y residuos en las zonas afectadas, con el objetivo de facilitar la movilidad y recuperar la normalidad en las vías públicas.

Ante este contexto, Landaluce ha hecho un llamamiento a la prudencia y a la tranquilidad de los ciudadanos, insistiendo en la importancia de evitar desplazamientos innecesarios y no atravesar zonas inundadas. "Cuidado con bajar a los sótanos, cuidado con los garajes que estén en zona baja, con ascensores que puedan bajar por debajo del nivel de calle y pueda haber acumulación de agua, es decir, cautela. Estamos en alerta amarilla", ha advertido.

El alcalde ha destacado que los equipos de emergencia y los servicios municipales permanecen activos y coordinados, trabajando sobre el terreno y preparados para atender las incidencias que puedan producirse mientras continúe este episodio meteorológico.

"Se han duplicado el número de patrullas de la policía local, se ha aumentado el número de camiones de Malgesa para actuar en las zonas de concentración de las avenidas de agua, Por supuesto, en Malgesa, la empresa de limpieza, sobre todo para limpieza de auxilios, etc., en algunas zonas donde se han acumulado hojas. Los bomberos han tenido también 20 servicios, lo mismo que 70 avisos de la policía local", ha detallado el primer edil.