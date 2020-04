El Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) suspende la Feria, prevista del 20 al 27 de junio

ALGECIRAS (CÁDIZ), 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha anunciado este martes la suspensión de la próxima edición de la Feria Real de la ciudad, que debería haberse celebrado del 20 al 27 de junio. La decisión ha sido comunicada tras haber presidido una reunión, celebrada por videoconferencia, con los portavoces de los grupos municipales representados en la Corporación municipal.

En una nota, Landaluce ha agradecido a todos los grupos políticos la unanimidad mostrada al respaldar la suspensión de la Feria Real de este año, explicando que "aunque es lógico que haya personas que piensen que ante este estado de alarma no cabe hablar de fiestas, se debía hacer, ya que la Feria Real requiere al menos dos meses de plazo para su montaje". "Todos sabemos que no es momento de tratar según qué asuntos, pero no podíamos demorarlo más", ha añadido.

El alcalde ha manifestado que "ahora es el momento de la salud, de la seguridad, y ya llegará el tiempo de la diversión y la alegría cuando el decreto de alarma marcado por el Gobierno central lo permita". "Para eso trabajaremos en el diseño de lo que será una gran fiesta para Algeciras", ha asegurado.

Asimismo, el alcalde ha anunciado que el día festivo que estaba fijado para el miércoles de Feria Real, el 24 de junio, será trasladado hasta una fecha aún por determinar, haciéndolo coincidir con la celebración festiva que pueda ser organizada.

La suspensión de la Feria de Algeciras se suma a las ya anunciadas, con la particularidad de que es la tercera que se debía celebrar en el mes de junio que queda suspendida, junto a la Puerto Real (del 3 al 8 de junio) y Chiclana (del 10 al 14 de junio).

Por su parte, la feria de Vejer, del 22 al 26 de abril era la encargada de abrir el calendario de ferias en la provincia de Cádiz, seguida de Rota (del 29 de abril al 2 de mayo). Castellar (del 30 de abril al 4 de mayo). Igualmente, Los Barrios (del 11 al 16 de mayo), Sanlúcar (del 19 al 24 de mayo), El Puerto (del 20 al 25 de mayo), y las mencionadas de Puerto Real y Chiclana.

Hasta el momento, la única de las ferias aplazadas que ya tiene nueva fecha es la de Jerez de la Frontera, que tras ser suspendida en su fecha inicial del 9 al 16 de mayo, el Ayuntamiento la ha fijado para el 10 de octubre. No obstante, en Jerez no ha sido el único gran evento aplazado, ya que el Gran Premio de Motos también ha sido aplazado de momento, aunque se está a la espera de que Dorna, la empresa organizadora, fije un nuevo calendario para el campeonato.