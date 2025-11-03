El Ayuntamiento de Algeciras resalta que el TSJA revoca orden para ceder un espacio para enterramientos musulmanes

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce (PP), junto a miembros de su gobierno local en el Ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce (PP), ha resaltado que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya dado la razón al Ayuntamiento sobre la obligación de que habilitase espacios y medios necesarios para la concesión de un cementerio musulmán, dictaminando que desde esta administración local no ha vulnerado "en ningún momento" algún derecho fundamental, según recoge la sentencia dictada por la Sección Tercera Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que la sentencia estima su recurso de apelación contra la sentencia 29/2025 de 24 de marzo, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Algeciras, que "ha quedado revocada".

Esta sentencia obligaba al Ayuntamiento a conceder a una mezquita de la ciudad una zona "con suficientes parcelas" en el cementerio municipal para el enterramiento de personas fallecidas de fe musulmana, conforme a los preceptos funerarios islámicos, que así lo soliciten según lo dispuesto a la Ley 26/1992.

Este fallo judicial establece que el Ayuntamiento de Algeciras "no ha vulnerado ningún derecho fundamental", en concreto el de la libertad religiosa, precepto con el que "ha sido respetuoso en todo momento", ha señalado, y que esta cuestión "debe ser abordada por la legalidad ordinaria y no a través de un proceso judicial por presunta vulneración de derechos fundamentales".

José Ignacio Landaluce ha explicado en un audio difundido a los medios que en el cementerio de Botafuegos "hay una gran zona donde se puede acoger y recoger los restos de cualquier ciudadano, independientemente de la confesión religiosa que tenga".

Asimismo, el Ayuntamiento ha destacado que la normativa en materia de cementerios de la Junta de Andalucía, establecida en el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, es "muy estricta" en lo que respecta a las afecciones sanitarias y medioambientales de los cementerios, cuyo funcionamiento debe supervisar tanto la administración municipal como la autonómica, lo que se convierte en "más complejo" en el caso de un cementerio islámico, donde los enterramientos "se efectúan sin féretro y en contacto directo con la tierra".