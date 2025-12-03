Ayuntamiento y el Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz presentan los sellos conmemorativos del COAC 2025

Sellos conmemorativos de los primeros premios del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de 2025 y del ganador del certamen de Romanceros. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz y el Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz han presentado este miércoles los sellos conmemorativos de los primeros premios del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de 2025, así como del ganador del certamen de Romanceros.

Como es tradicional cada edición, el Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz ha homenajeado con la edición de este sello a las agrupaciones que obtuvieron los primeros premios en las diferentes modalidades, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

En esta ocasión, el autor de los sellos ha sido Fernando Benítez, que ha reproducido la imagen del coro 'El Gallinero', la comparsa 'Las ratas', el cuarteto 'Ku Klux Klan Klan', la chirigota 'Los calaíta' y el romancero 'Camina o revienta'.

Los representantes de las agrupaciones han recibido este miércoles una muestra de recuerdo. Además, en este mismo acto se ha presentado el libro 'Las coplas del 61', una recopilación de las letras del Carnaval de Cádiz del año 61 que edita el Aula desde el año 1948.

La teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, ha agradecido la colaboración del Aula de Cultura del Carnaval, la Sociedad Filatélica Gaditana y de Correos por "dar visibilidad y poner en valor nuestro Carnaval a través de estos sellos".

Asimismo, ha destacado la labor del Aula de Cultura porque con iniciativas como la edición de esta "joya bibliográfica" sobre las coplas de 1961, en referencia al libro, "nos permiten mantener y cuidar nuestro patrimonio carnavalesco además de garantizar su legado a generaciones futuras".

El presidente del Aula de Cultura, Antonio Montiel, ha puesto de relieve el agradecimiento del Aula al Ayuntamiento, la Sociedad Filatélica Gaditana y a Correos por "ayudarnos a seguir llevando a cabo iniciativas como éstas".