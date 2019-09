El Ayuntamiento de Barbate (Cádiz) pone en marcha una campaña de sensibilización sobre la pesca responsable

Publicado 31/08/2019 13:37:12 CET

BARBATE (CÁDIZ), 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegación de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Barbate (Cádiz) ha iniciado la campaña 'Yo pesca legal, yo soy responsable', puesta en marcha por la Dirección General de Pesca de la Junta de Andalucía y que busca "concienciar al ciudadano sobre la necesidad de conservar los recursos pesqueros".

El primer teniente de alcalde y delegado de Presidencia, Javier Rodríguez, la delegada de Turismo y Playas, Sheila Reyes, la delegada de Participación Ciudadana, Ana Ruiz, y el concejal de Andalucía x Si, Manuel Benítez, se han acercado al Paseo Marítimo de la localidad y, junto al responsable de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente del Consistorio, Enrique Álvarez, han estado entregando a ciudadanos y visitantes el material informativo de la campaña.

En una nota, el Ayuntamiento barbateño ha explicado que este material informativo está formado por un díptico y una pegatina en formato A4, en las que "se destaca el interés de la conservación de los recursos pesqueros por su importancia económica y social en muchos de los municipios andaluces", junto con un código de buenas prácticas que resumen todo el contenido del díptico: "Si no sabes de dónde viene, ¡No lo comas!", "PEZ peque NO", "Si no lo compras en la calle, ¡No lo pescarán!" e "Infórmate de las especies que se pueden comer, y cuándo".

Enrique Álvarez ha destacado la importancia que tiene esta campaña en un municipio como Barbate "por el valor que tiene el sector pesquero en el tejido productivo de la localidad". El delegado ha subrayado que "se trata de concienciar de la necesidad de hacer un uso responsable de la pesca. Es un no a la pesca ilegal y un sí a la responsabilidad".