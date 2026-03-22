El Ayuntamiento de Cádiz aporta 120.000 euros en subvenciones a entidades sociales para promover igualdad de las mujeres

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Cádiz (imagen de archivo). - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado 120.000 euros en una nueva convocatoria de subvenciones dirigida a asociaciones de mujeres y entidades sin ánimo de lucro con sede en la ciudad con el objetivo de impulsar iniciativas que fomenten la igualdad.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, las ayudas correspondientes al ejercicio 2026, cuyas bases se han publicado en el BOP de Cádiz y en la página web del Ayuntamiento, se concederán en régimen de concurrencia competitiva y están destinadas a entidades cuyos fines incluyan el desarrollo de acciones orientadas a la promoción de la igualdad de las mujeres.

Por su parte, la concejala de Igualdad, Virginia Martín, ha explicado que la convocatoria cuenta con una dotación total de 120.000 euros, distribuida en dos líneas de actuación. La primera, enfocada a la realización de proyectos, dispone de 98.500 euros; mientras que la segunda, destinada a cubrir gastos de mantenimiento y funcionamiento de locales, cuenta con una partida de 21.500 euros.

En contexto, cada entidad podrá presentar una única solicitud de financiación, ya sea para proyectos o para gastos de funcionamiento, con un importe máximo de 5.000 euros. Asimismo, será obligatorio adjuntar un proyecto que justifique la finalidad de la ayuda solicitada, independientemente de la línea elegida. La financiación podrá cubrir total o parcialmente la actividad propuesta.

Así, el plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, comprendido entre el 20 de marzo y el 13 de abril de 2026, ambos inclusive. Las solicitudes deberán tramitarse de forma electrónica a través del Registro General del Consistorio de Cádiz o mediante los procedimientos establecidos en la normativa vigente.

Martín ha señalado que "estas ayudas suponen un respaldo fundamental para las entidades sociales que trabajan día a día por avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria", y ha subrayado que "desde el Ayuntamiento seguimos trabajando por políticas públicas que promuevan la igualdad real entre mujeres y hombres, apoyando proyectos que tienen un impacto directo en la vida de las gaditanas y de toda la ciudadanía".

Por último, ha animado a las asociaciones a concurrir a la convocatoria. "Queremos que el mayor número posible de entidades participe, porque su labor es clave para seguir construyendo una ciudad más inclusiva y comprometida con la igualdad", ha apostillado.