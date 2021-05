El Ayuntamiento de Cádiz aprueba la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo

CÁDIZ, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz, en su sesión ordinaria correspondiente al mes de mayo y celebrada telemáticamente, ha aprobado, con los votos a favor del equipo de gobierno, la abstención del PSOE y el voto en contra de Ciudadanos, PP y el concejal no adscrito Domingo Villero, la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

La propuesta ha contado con una enmienda in voce por el PSOE y que el equipo de gobierno ha hecho suya en virtud al Reglamento Orgánico Municipal, en la que se acuerda la realización de un manual de valoración de Puestos de Trabajo para toda la plantilla, según una nota.

El concejal de Personal, Demetrio Quirós, ha defendido la propuesta de modificación de RPT que cuenta con el respaldo mayoritario de la representación sindical y que viene a estabilizar 141 puestos de trabajo. De estos puestos de trabajo, 21 se justifican en la ocupación de vacantes, 64 son necesarios para convocar una Oferta de Empleo Público, 14 para una convocatoria de promoción interna, mientras que 42 de esos puestos son necesarios para la convocatoria del Plan Especial de Promoción.

Cabe recordar que los puestos de trabajo a incluir no suponen ninguna modificación desde el punto de vista presupuestario, ya que se corresponden con plazas ya dotadas en el Capítulo 1 e incluidas en la plantilla de 2020 actualmente prorrogada. Así, la propuesta no supone un incremento del capítulo de Personal, puesto que no altera la plantilla vigente y, por tanto, no incrementa ni el número de plazas ni las retribuciones complementarias del personal, según se explica en la nota.

Con el voto a favor de todos los grupos con representación municipal, el Pleno ha aprobado el expediente y pliego de condiciones económico-administrativa para la enajenación del módulo dos-A Tribuna del Estadio Ramón Carranza para uso de hospedaje, terciario y/comercial. El documento cuenta con los dictámenes favorables de la Secretaría General y de la Intervención municipal. Tras su aprobación, saldrá a licitación durante dos meses a través de un procedimiento de subasta pública de bienes patrimoniales.

Sin debate previo acordado en la Junta de Portavoces, se ha aprobado por unanimidad instar a la Junta de Andalucía a la incoación del expediente para la descatalogación del edificio de la Aduana y su exclusión del inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz.

A propuesta del equipo de gobierno y por unanimidad se ha aprobado la creación del Consejo Municipal de Deportes, que se constituirá como un órgano de participación social e interrelación institucional de carácter consultivo y con tareas de asesoramiento en materia deportiva del Ayuntamiento de Cádiz y del tejido deportivo de la ciudad. Este consejo cuenta con el aval de los clubes federados y del tejido deportivo de la sociedad ya que se han incluido todas las propuestas planteadas por estas entidades, según ha afirmado el concejal de Deportes, José Ramón Páez.

La primera de las propuestas presentadas por Adelante Cádiz, respaldada por todos los grupos políticos, ha sido la relativa a la defensa del servicio público de Correos. Esta propuesta ha sido presentada por los representantes provincial de CCOO y UGT, Raúl David Gómez y Silverio Pérez quienes han defendido al servicio de Correos "frente a la progresiva pérdida de puestos de trabajo que está experimentando la empresa pública" y en la que se apuesta por el mantenimiento y refuerzo del empleo.

Entre las medidas que se solicitan al Gobierno Central se encuentran la de afrontar diligentemente la cobertura de los puestos estructurales suprimidos en la Unidad de Reparto y atención al público de Cádiz necesarios para ofrecer un servicio de calidad; mantener la calidad de las condiciones laborales, garantizando una plantilla con suficientes trabajadores y trabajadoras que permita las sustituciones por enfermedad, permisos o vacaciones; y la garantía de los compromisos de financiación que permitan en la localidad el correcto desempeño de la prestación de los servicios postales.

Relacionado con el ámbito de la sanidad, Adelante Cádiz ha presentado una moción para instar a la Junta de Andalucía a que se acometan las actuaciones necesarias para dar solución a las deficiencias del Centro de Salud El Mentidero para que el personal pueda desarrollar de forma segura y digna su trabajo. La propuesta, defendida por la delegada sindical de UGT, Paula Fernández, incluye la exigencia a la Administración andaluza para que convoque de manera inmediata la Comisión de Infraestructuras Sanitarias para que defina las obras y actuaciones que se van a acometer con carácter urgente para dar soluciones definitivas a este centro. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad.

La última de las iniciativas presentadas por Adelante Cádiz es la relativa a la liberalización de las patentes de las vacunas contra la Covid-19. La propuesta insta al Gobierno de España, en el seno de la Unión Europea, a exigir que se liberen las patentes de estas vacunas mientras dure la pandemia, con el objetivo de facilitar la producción de las mismas por parte de los Estados y, con ello, su amplia y equitativa distribución mundial, a fin de evitar que la enfermedad acabe siendo endémica en algunos países. Y asimismo, instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a que manifieste su apoyo a la petición de liberalización de las patentes.