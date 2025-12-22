El Ayuntamiento de Cádiz aprueba los presupuestos municipales de 2026 centrados en "dar estabilidad"

El alcalde de Cádiz, Bruno García, en el Pleno de aprobación de los presupuestos. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha presidido el Pleno extraordinario en el que se han aprobado, con el voto en contra de PSOE y Adelante Izquierda Gaditana, los presupuestos municipales del próximo año 2026, "que dan estabilidad, ganan en inversiones para la ciudad y crecen en lo social".

En una nota, el Ayuntamiento ha recordado que el presupuesto municipal asciende a 204.865.160 euros, cifra que supone un incremento respecto al de 2025 de un 4,58% y casi nueve millones de euros.

Por su parte, el alcalde (PP) ha incidido en que estos presupuestos, que se aprueban de forma inicial antes de que culmine el ejercicio, ponen el acento en lo social y en las inversiones en la ciudad.

Así, ha señalado que en concreto, el Área de Servicios Sociales cuenta con un crecimiento de un 4,31%, superando la cifra de los 24,3 millones de euros, lo que significa que se invierte en materia social "un 34,23% más que lo que se hacía con el anterior equipo de gobierno" y 6,2 millones. "Nunca en este Ayuntamiento se había invertido tanto en lo social, una de nuestras prioridades", ha afirmado Bruno García.

Respecto a las inversiones, la cantidad asciende a 9,72 millones de euros, que proceden de recursos generales en una cantidad de 3,85 millones de euros, para completar obras, proyectos y compromisos ya adquiridos o en marcha, como la segunda fase de los depósitos de tabaco, la finalización de la pérgola de Santa Bárbara y la urbanización de calles como Marianista Cubillo, así como otro montante de 5,8 millones de euros procedentes de un crédito.

"Tenemos más inversión en la calle y al mismo tiempo reducimos la deuda", ha manifestado el alcalde, que ha apuntado que con este nuevo préstamo se sigue manteniendo la deuda encontrada por debajo del 86%.

Además, ha explicado que con este presupuesto será posible afrontar inversiones en los colegios públicos multiplicándose por ocho la inversión en la mejora de los centros educativos públicos de la ciudad, en el Cementerio de los Ingleses, en equipamientos de playas, en la renovación del alumbrado público, en la calle Mirador o Dársena, en las paradas de autobuses de la Línea 1 o en la infraestructura de alerta del maremoto entre otras.

El alcalde ha añadido además que la liquidación de los actuales presupuestos, que tendrá lugar en el primer cuatrimestre, generará un remanente que será utilizado también para otras inversiones, como pueden ser la rehabilitación exterior del Gran Teatro Falla, las reformas de la Plaza de las Flores y Asdrúbal o las mejoras en el Castillo de San Sebastián, entre otras.

Asimismo, ha destacado que en el apartado de las inversiones "no se incluye un solo euro de los 14 millones que se han recibido de la EDIL, pese a que otros ayuntamientos del entorno sí lo han contabilizado en sus presupuestos como ingresos y gastos".

Igualmente, ha indicado que estos presupuestos además de contar con importantes partidas en materia social y en inversiones, también muestran "un firme compromiso por el empleo, la igualdad y la cultura", señalando que solo en el área de Cultura va a haber un incremento de un 10%.

Por su parte, en el presupuesto ordinario, la previsión que hay para el contrato de transporte público es de un incremento de 4,5 a 7,9 millones de euros, mientras que en mantenimiento urbano, tanto en el viario como en los edificios municipales se producirá una "importante subida al incorporar ya años completos de los contratos adjudicados". En este apartado también se va a unir uno nuevo como es el pliego del mantenimiento de los parques infantiles, que ya fueron renovados por un importe de 400.000 euros "mejorando así los barrios de la ciudad tras haber estado en permanente diálogo con los vecinos".

Además, ha explicado que se van a mantener o se suben las aportaciones a los distintos organismos autónomos y sociedades municipales, como las realizadas en la última operación de crédito, en la que se destinó 4,62 millones de euros para el Portillo. En esa operación se destinaron otros 13,4 millones a Procasa para construcción de vivienda y 1,7 que se queda en el Ayuntamiento para expropiaciones, según ha recordado.

El alcalde ha señalado que la fórmula que se está utilizando es la de realizar inversiones generando créditos, pero "siempre manteniendo la cifra por debajo de la deuda que encontró este equipo de gobierno al llegar en junio de 2023". Así, según ha apuntado, "la deuda se ha rebajado en 13,8 millones de euros, mientras que entre lo ejecutado, lo que se está haciendo y lo que está por venir hay planificada una inversión en la ciudad por valor de 120 millones de euros".

Finalmente, Bruno García ha recordado que "se ha ofrecido la oportunidad a la oposición de presentar sugerencias para incluir en estos presupuestos y mientras que desde el PSOE han desistido, desde Adelante Izquierda Gaditana (AIG) se ha propuesto la inversión en caminos escolares seguros". En este sentido, ha señalado que el equipo de gobierno asumirá esta propuesta de AIG destinando 200.000 euros.

El alcalde ha cerrado el pleno asegurando que los presupuestos municipales para el próximo año "dicen sí a la inversión en lo social, a crecer en cultura, en el fomento del empleo, en la generación de más vivienda en la ciudad y a que haya más inversión en la calle". "Hoy votamos que sí para que la ciudad progrese", ha concluido.