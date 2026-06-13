Ayuntamiento de Cádiz y asociación Centro Integral de Personas Sordas impulsa un proyecto de accesibilidad comunicativa

Ayuntamiento de Cádiz y asociación Centro Integral de Personas Sordas de Cádiz (Albor) firman un convenio de colaboración para el desarrollo del proyecto anual de accesibilidad comunicativa y dinamización de la comunidad sorda en la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

CÁDIZ 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz y la asociación Centro Integral de Personas Sordas de Cádiz (Albor) han firmado un convenio de colaboración para el desarrollo del proyecto anual de accesibilidad comunicativa y dinamización de la comunidad sorda en la ciudad. El acuerdo ha sido rubricado por el alcalde de Cádiz, Bruno García, acompañado por el teniente de alcalde del Área de Desarrollo Social, Pablo Otero, y la representante de Albor, Rosalía González.

Según ha informado el Consistorio en una nota, este proyecto contempla la implantación de un servicio gratuito de mediación e interpretación en Lengua de Signos Española (LSE), que estará a disposición de las personas con discapacidad auditiva y sordociegas de la provincia de Cádiz que soliciten este recurso.

Gracias a esta iniciativa, los usuarios podrán acceder a un servicio especializado que facilite su comunicación y participación en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, favoreciendo así una mayor inclusión social.

Asimismo, los intérpretes de Lengua de Signos Española podrán asistir a cualquier acto organizado por instituciones que requiera este servicio de accesibilidad para garantizar una atención adecuada a la ciudadanía.

Para el desarrollo de este proyecto, el Ayuntamiento concede una ayuda de 30.000 euros a ALBOR, manteniendo su compromiso con la eliminación de barreras comunicativas y la promoción de una ciudad más accesible, inclusiva e igualitaria para todas las personas.