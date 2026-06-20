Ayuntamiento de Cádiz cambia la señalización de aparcamientos reservados para personas con movilidad reducida - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha comenzado esta semana la sustitución de la señalización de las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida, una actuación que permitirá actualizar la nomenclatura de estos espacios en toda la ciudad y adaptarla a un lenguaje más inclusivo y respetuoso.

En total, se renovarán 225 señales que cubren todos los puntos de la ciudad, reemplazando por completo la señalización antigua que todavía incluía terminología hoy obsoleta. Las nuevas señales incorporan la señal R-307 de prohibido estacionar, acompañada de una placa complementaria con la leyenda 'Excepto vehículos de personas con movilidad reducida', según se recoge en una nota.

Esta actuación responde al compromiso del Ayuntamiento con Agadi y a la iniciativa municipal de la Delegación de Accesibilidad, que ha impulsado la actualización del lenguaje de la señalética urbana para eliminar expresiones que ya no representan adecuadamente a este colectivo.

La concejala de Accesibilidad, Nuria Álvarez, ha destacado que "este cambio puede parecer pequeño, pero tiene un gran valor simbólico y social, porque el lenguaje también construye ciudad y refleja cómo entendemos la inclusión y el respeto hacia las personas".

Álvarez ha subrayado que "desde el ayuntamiento seguimos avanzando en políticas de accesibilidad que no sólo mejoran el espacio urbano desde el punto de vista físico, sino también desde el reconocimiento y la dignidad de todas las personas".

Asimismo, la edil ha recordado que esta medida forma parte de una línea de trabajo continua con las entidades sociales de la ciudad. "Escuchar a los colectivos y transformar sus demandas en políticas públicas concretas es fundamental. Este cambio nace del diálogo con AGADI y es un ejemplo de cómo la colaboración mejora Cádiz", ha añadido.

La intervención cuenta con una inversión municipal de 8.776,55 euros y un plazo de ejecución de tres meses, durante los cuales se completará la sustitución de toda la señalización pendiente.