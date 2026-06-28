El Ayuntamiento de Cádiz celebrará la convivencia de verano para mayores el 16 de julio en el Baluarte de los Mártires

Imagen de recurso de un encuentro para mayores - FUNDACIÓN LA CAIXA

CÁDIZ 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Personas Mayores del Ayuntamiento de Cádiz organizará el jueves 16 de julio una convivencia de verano para personas mayores de 60 años en el Baluarte de los Mártires, con entrada libre hasta completar aforo.

El encuentro dará comienzo a las 18,00 horas y contará con música en directo y baile, en un entorno emblemático de la ciudad que volverá a convertirse en punto de encuentro para la convivencia, el ocio y la participación social de las personas mayores, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

Las personas asistentes podrán acudir acompañadas de familiares de menor edad, con el objetivo de reforzar el carácter intergeneracional de la actividad y favorecer el intercambio entre distintas generaciones. La concejala de Personas Mayores, Virginia Martín, ha señalado que este tipo de iniciativas "responden al compromiso del Ayuntamiento con el bienestar de las personas mayores, ofreciendo espacios donde puedan socializar, disfrutar y seguir participando activamente en la vida de la ciudad".

Martín ha destacado, además, que la población mayor constituye "una parte fundamental de nuestra sociedad y de nuestras familias", subrayando la importancia de promover actividades que contribuyan a combatir la soledad no deseada y a reforzar las redes de apoyo social.

En este sentido, la concejala ha explicado que la convivencia de verano se enmarca dentro de las políticas municipales de envejecimiento activo, que buscan "favorecer la salud emocional, la autonomía y la participación de las personas mayores mediante propuestas de ocio accesibles y compartidas". Según apunta la edil, "este tipo de encuentros contribuyen a fortalecer la convivencia, fomentar las relaciones sociales y ofrecer alternativas de ocio saludable especialmente en los meses de verano".