El Ayuntamiento de Cádiz decreta un día de luto por el fallecimiento de Ignacio Moreno Aparicio, Hijo Predilecto

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CÁDIZ 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha decretado un día de luto por el fallecimiento de Ignacio Moreno Aparicio, Hijo Predilecto de la Ciudad de Cádiz en el año 2025, por lo que las banderas ondearán a media asta. El alcalde Bruno García, en nombre de toda la Corporación Municipal, ha mostrado su pesar por el fallecimiento del que fuera durante años presidente del Ateneo de Cádiz, "un hombre que demostró su gran compromiso para que Cádiz avanzara como ciudad".

Según ha informado el Ayuntamiento de Cádiz en una nota, el alcalde ha trasladado su pésame a familiares y seres queridos y ha lamentado "la pérdida de una persona afable y generosa, que trabajó con dedicación durante toda su vida y con un espíritu conciliador". Ignacio Moreno Aparicio nació en Cádiz en 1953. Fue un hombre muy comprometido con su ciudad desde muchos prismas. Desde la política en los tiempos complicados del final de la dictadura franquista, donde fue uno de los fundadores del Grupo Drago, con la intención de impulsar la democracia, y posteriormente, se convirtió en secretario personal del alcalde socialista Carlos Díaz.

También desempeñó diferentes actividades laborales, entre ellas la de agente inmobiliario, pero a Ignacio Moreno Aparicio se le conocía sobre todo en la ciudad por su trabajo al frente del Ateneo, donde fue presidente desde el año 2000 hasta el 2018. Desde esta entidad se impulsaron centenares de actividades sirviendo como punto de encuentro y de debate para la sociedad gaditana.