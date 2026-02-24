Ayuntamiento de Cádiz destaca "la gran participación" en el Carnaval en la calle y en el concurso en el Falla

Imágenes del Carrusel de Coros del Carnaval de Cádiz. A 15 de febrero de 2026 en Cádiz, Andalucía (España). ARCHIVO. - Nacho Frade - Europa Press

CÁDIZ 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, ha valorado este martes "la gran participación" que ha habido tanto en el Carnaval en la calle como en el concurso de agrupaciones celebrado en el Gran Teatro Falla, poniendo de relieve la ausencia de incidentes destacables en la ciudad, con la salvedad de "los ataques machistas recibidos por varias agrupaciones femeninas", algo que ha lamentado y rechazado "profundamente".

Para hacer un balance más completo del Carnaval de Cádiz, la teniente de alcalde convocará los Consejos de Participación el próximo 9 de abril, para mantener una reunión con las entidades y colectivos del COAC y de la fiesta en la calle para analizar la celebración y comenzar a plantear las mejoras de cara al próximo Carnaval, ha informado el Ayuntamiento de Cádiz en una nota.

Beatriz Gandullo ha agradecido a los gaditanos y gaditanas "su excelente comportamiento" durante esta semana, en la que el Carnaval de Cádiz "ha vuelto a demostrar que es un referente cultural, social y económico de nuestra ciudad".

Además, ha incidido en "el buen funcionamiento" de los servicios públicos, que han funcionado "con eficacia", especialmente en seguridad, limpieza o tráfico, "gracias al gran trabajo realizado por las plantillas de las diferentes delegaciones municipales, así como por parte de los servicios sanitarios y cuerpos y fuerzas de seguridad".

La edil ha felicitado también al equipo de profesionales de Onda Cádiz Radio y Televisión por la cobertura de esta edición del concurso en el Falla.

Sobre el Carnaval, ha asegurado que "uno de los pilares del éxito" de esta edición ha sido "la variada programación" que se ha llevado a cabo y que ha permitido otorgar "un gran protagonismo" a las familias, que han podido disfrutar de la fiesta "durante toda la semana, con numerosas actividades destinadas al público infantil". En ese sentido, ha celebrado "el gran protagonismo que han tenido las coplas en los diferentes escenarios situados por toda la ciudad, que se han llenado de público".

Con respecto a los datos de ocupación hotelera facilitados por Horeca, Beatriz Gandullo ha valorado "muy positivamente" las cifras registradas, que sitúan en más de un 87% la ocupación hotelera del primer sábado de la fiesta y un 76,64% del segundo sábado de Carnaval.

Por último, ha agradecido especialmente a las peñas y entidades de la ciudad su "esfuerzo" para llevar a cabo diferentes actos gastronómicos y certámenes que "apuestan por lo nuestro, por mantener nuestras tradiciones y por defender nuestras coplas". No obstante, ha asegurado que van a seguir trabajando para "mejorar, proteger y seguir engrandeciendo nuestra fiesta, que debe seguir siendo un referente cultural para nuestra ciudad".

Por otra parte, la Casa del Carnaval también ha experimentado un incremento de las cifras de asistencia en esta edición, en la que el equipamiento ha contado con una programación propia y muy variada.

Desde el jueves 12 hasta el domingo 22 de febrero, se han registrado 5.672 visitas al edificio, que han podido contemplar de las diferentes exposiciones, talleres, actuaciones y el programa de agrupaciones ilegales.