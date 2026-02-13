El Ayuntamiento de Cádiz elabora un Plan Especial para paliar los efectos del temporal

El alcalde de Cádiz, Bruno García, en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, acompañado de los tenientes de alcalde delegado de Medio Ambiente y Playas, José Carlos Teruel, y de Economía y Hacienda, Personal y Cultura, Maite González, ha anunciado que el Ayuntamiento está revisando, analizando y valorando económicamente los daños causados por el temporal en las últimas semanas en la ciudad, así como que está elaborando un Plan Especial de Asfaltado, ya que las calzadas ha sido donde más incidencias se han registrado.

Según ha destacado en una nota, "a diferencia de otras poblaciones de la Sierra de Cádiz o del Campo de Gibraltar, en la ciudad no se han tenido consecuencias muy graves aunque, por seguridad, se han tomado una serie de medidas preventivas". Así, ha añadido que "ante los fuertes vientos y las lluvias que han provocado daños en la ciudad, ya se está actuando".

El alcalde ha explicado que estos daños será financiada a través de tres vías, como es fondos propios, la activación de un fondo de contingencia que tiene el propio Ayuntamiento para este tipo de situaciones y la búsqueda de financiación a través de ayudas que pongan en marcha otras administraciones.

En cuanto a los daños causados ha señalado que los mayores se han producido en las playas de la ciudad, concretamente en las infraestructuras de los accesos y las pailas, que serán solventados con fondos propios y con un nuevo contrato que amplíe lo que ya estaba previsto.

Otro de los grandes problemas en las playas ha sido el movimiento de arena que se ha producido, provocando desniveles muy pronunciados, ha explicado el alcalde, que ha asegurado que "aunque la propia naturaleza traerá de nuevo la arena, ya se está actuando desde la delegación de Playas con maquinaria para ir moviendo la arena con el objetivo de reducir estos escalones". No obstante, ha declarado, " se necesitará ayuda externa por parte de la Demarcación de Costas para poder hacer una intervención más completa".

Bruno García ha confirmado que las calzadas también han resultado muy dañadas como consecuencia del temporal, sobre todo en zonas como el Campo del Sur, la barriada de la Paz y el polígono exterior de la Zona Franca. En este sentido, ha señalado que en estos momentos, al no haber culminado aún la época de lluvias, "se están realizando actuaciones de urgencia con aglomerado en frío, aunque esta medida es provisional".

Por ello, ha anunciado el alcalde que "ya se está elaborando un Plan Especial de Asfaltado para las zonas más dañadas que será financiada con fondos propios".

También ha afectado el temporal al arbolado de la ciudad, con la pérdida de 35 árboles. En este sentido, el alcalde ha indicado que se ha hecho un análisis del arbolado y se han apeado aquellos que los técnicos han indicado que suponen un riesgo, aplicando así el criterio de la seguridad de las personas. "Los árboles que han caído y los que se han apeado serán sustituidos por otros", ha anunciado.

Por otra parte, desde la delegación de Urbanismo se han realizado 66 actuaciones de seguridad en fincas, de las que 43 sí que han sido causa de los temporales, con incidencias como apuntalamientos, desprendimientos en fachadas, caída de cascotes y filtraciones de agua, entre otras.

Asimismo, varios equipamientos culturales se han visto afectados por las lluvias, la mayoría por filtraciones de agua. Entre ellos está el Museo de las Cortes, el Museo del Títere, el Museo Litográfico, el monumento de las Puertas de Tierra, el ECCO y el espacio Entrecatedrales. El mayor daño se ha producido en el Baluarte de Candelaria por las filtraciones y el empeoramiento de las vigas de La Canela, ha apuntado.

Por su parte, en los colegios de la ciudad la mayor parte de las incidencias han sido filtraciones en cubiertas, aulas o almacenes y en algunos centros ha habido desprendimientos de algunos elementos, ha indicado el alcalde, que ha señalado que los centros afectados han sido Campo del Sur, Carlos III, María Valle, Fermín Salvochea, Inmaculada, Juan Carlos Aragón, Tierno Galván y San Felipe.

En ellos la delegación de Enseñanza acometerá las actuaciones con cargo al pliego de mantenimiento que tiene, adelantando así en los casos que sean necesarios los trabajos que se hacen durante el verano. Además, se está valorando si alguna de estas actuaciones requiere de la elaboración de un proyecto más específico por parte de la Oficina Técnica.