El Ayuntamiento de Cádiz encara la fase final de la reforma del albergue municipal con un 90% de ejecución

CÁDIZ 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La reforma integral del albergue municipal de Cádiz entra en su fase final con un 90% de las obras ya ejecutadas. El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha visitado este sábado las instalaciones para comprobar de primera mano el avance de los trabajos, que permitirán contar muy pronto con un espacio moderno, accesible y adaptado a las necesidades de las personas sin hogar de la ciudad.

El alcalde ha destacado en una nota que "la obra está prácticamente terminada, a falta de colocación de puertas, luminarias, apliques y equipamiento", gracias a una inversión de 400.000 euros (IVA incluido) procedentes de fondos propios del Ayuntamiento gaditano.

"Era una actuación necesaria, que responde a uno de los compromisos prioritarios de este equipo de gobierno, como es modernizar y dignificar los recursos de atención a las personas sin hogar, ofreciendo un servicio público de calidad y con las condiciones que merecen tanto los usuarios como los profesionales que los atienden", ha explicado García.

Gracias a esta intervención, se ha procedido a una renovación completa del edificio con mejoras sustanciales en eficiencia energética y habitabilidad. Entre las actuaciones destacan la instalación de paneles solares para el suministro de agua caliente, una ventilación integral del centro, el cambio de carpintería exterior para evitar la entrada de frío, un nuevo recubrimiento de fachada, y la renovación de las instalaciones eléctricas, de fontanería y saneamiento. Asimismo, se han mejorado los cuartos de baño, la cocina y los dormitorios, reforzando la carpintería interior para garantizar mayor durabilidad y confort.

El primer edil ha resaltado "el esfuerzo y la planificación" que se han puesto en esta obra "para transformar el albergue en un espacio más humano y funcional, que responda a los nuevos estándares de atención social". Esta actuación se enmarca en la estrategia municipal de modernización de los recursos de atención a personas sin hogar, que incluye también el nuevo centro de la calle Setenil de las Bodegas, cedido por Procasa, y la futura construcción del equipamiento de la calle Soledad, financiado gracias a una subvención de la Junta de Andalucía.

"No se trata sólo de reformar un edificio, sino de transformar el modelo de atención y de dar pasos firmes hacia una ciudad más justa y solidaria", ha subrayado Bruno García.