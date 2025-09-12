Ayuntamiento de Cádiz firma un convenio con Fegadi para la difusión de proyectos y actividades conjuntas

El alcalde de Cádiz, Bruno García, y el presidente de la Federación Gaditana de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica (Fegadi Cocemfe), Francisco José Márquez Liñán, tras firmar un convenio de colaboración. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha firmado un convenio de colaboración con la Federación Gaditana de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica (Fegadi Cocemfe) para la difusión de proyectos y actividades conjuntas que mejoren la calidad de vida, la participación social y el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad física y/u orgánica.

El convenio marco de colaboración ha sido rubricado este viernes por el alcalde de Cádiz, Bruno García, y el presidente de la entidad, Francisco José Márquez Liñán, que han estado acompañados por el teniente de alcalde del Área de Desarrollo Social, Pablo Otero, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La colaboración está destinada principalmente a la difusión de los programas que desarrolla Fegadi Cocemfe por parte del Ayuntamiento de Cádiz, tales como 'Yo te cuido', el Servicio de Atención a la Discapacidad, la Oficina de Vida Independiente "OVI", la Unidad de Orientación Profesional Andalucía Orienta y los programas de Acompañamiento a la Inserción, de empoderamiento y la activación del empleo a la discapacidad, entre otros proyectos que están vigentes.

Asimismo, también contempla derivaciones de personas con discapacidad a los servicios prestados por ambas entidades priorizando las personas de zonas desfavorecidas y la impartición de talleres por parte de Fegadi Cocemfe dirigidos a personas con discapacidad, personas dependientes, familiares cuidadores, personal de ayuda a domicilio.

El convenio recoge también acciones dirigidas a promover el cumplimiento de las leyes de protección de personas con discapacidad y la realización de otras acciones de interés para ambas instituciones relacionadas con el empleo y la discapacidad, como pueden ser la participación en ferias, jornadas, seminarios u otras actividades.