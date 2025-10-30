El Ayuntamiento de Cádiz implanta un sistema de cita previa en la Oficina del Padrón para reducir "a cero" las esperas

Archivo - Plaza San Juan de Dios con el Ayuntamiento de Cádiz al fondo. ARCHIVO. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha informado de la implantación de un nuevo sistema de cita previa en la Oficina del Padrón que permitirá reducir "a cero" las esperas y colas de la ciudadanía en este servicio.

Este sistema comenzará a funcionar el próximo lunes 3 de noviembre, aunque desde este jueves 29 de octubre ya se puede pedir cita previa para acceder a la Oficina de Padrón, como ha apuntado el Ayuntamiento de Cádiz en una nota.

La medida tiene como principal objetivo agilizar cualquier trámite relacionado con el padrón de habitantes y mejorar la calidad del servicio público. La implantación de la cita previa es "el segundo gran avance" que se realiza en la gestión del padrón de habitantes en el presente año.

El Ayuntamiento ha recordado además que desde el pasado 23 de enero se eliminó el plazo de espera para obtener el certificado de empadronamiento, pasando a emitirse en el acto, una medida que ha supuesto "un cambio radical" en la atención al ciudadano.

Así, cualquier persona que acuda a empadronarse o a realizar cualquier cambio y traiga toda la documentación requerida, no tendrá que esperar dos semanas y volver por el certificado, sino que este se emite directamente tras grabar la documentación.

El Ayuntamiento ha hecho hincapié también en "la facilidad" de realizar la mayoría de los trámites del padrón de manera telemática, ya que con certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve, los ciudadanos pueden descargar el certificado de empadronamiento directamente a través del Portal del Ciudadano sin necesidad de desplazamientos.

Esta suma de medidas --cita previa, emisión inmediata de certificados presenciales, y opción telemática-- "consolida el compromiso del Ayuntamiento de Cádiz con la modernización administrativa y la eliminación de la burocracia", como se ha afirmado.

La cita previa para la Oficina del Padrón se podrá solicitar a partir de este jueves a través de dos vías, llamando al teléfono 654 592 642 en horario de 09,00 horas a 13:30 horas, o enviando un mensaje de WhatsApp a ese mismo número.