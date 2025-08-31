El Ayuntamiento de Cádiz impulsa este lunes los cursos gratuitos del Centro de Capacitación Digital

CÁDIZ 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz, a través del Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF), ha puesto en marcha para el mes de septiembre el itinerario formativo 'Competencias Digitales y Herramientas Informáticas Básicas. Digitalización Aplicada', una iniciativa gratuita puesta en marcha por el IFEF a través del Centro de Capacitación Digital de Cádiz, impulsado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea (Fondos Next Generation EU).

Con una duración total de 30 horas, esta formación tiene como objetivo "reducir la brecha digital y mejorar las competencias digitales básicas de las personas participantes", según ha informado el Consistorio en una nota.

Cada edición del itinerario se imparte en el Centro de Formación Bóvedas de Santa Elena (calle Santa Elena, s/n, Cádiz), de lunes a viernes, concentrando las 30 horas en una sola semana con un enfoque "práctico y accesible", adaptado a las necesidades reales de los participantes. Además, ha indicado que se abordarán "temas clave" como el uso del certificado digital, la seguridad en dispositivos móviles o el trabajo colaborativo, entre otros.

El programa se estructura en torno a una unidad de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, lo que permitirá su acreditación oficial. El Ayuntamiento de Cádiz se abordan cinco competencias digitales transversales, en un nivel básico, tanto a nivel conceptual como en cuanto a autonomía: Tecnologías Habilitadoras Digitales (dos horas); Información y Alfabetización Digital (seis horas), Comunicación y Colaboración Online (seis horas); Creación de Contenidos Digitales (seis horas), Seguridad en la Red (seis horas) y Resolución de Problemas (seis horas).

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta cubrir las plazas disponibles, con la última edición del itinerario programada para la semana del 10 al 14 de noviembre de 2025. En total, hasta 150 personas podrán participar en esta iniciativa. Las personas interesadas pueden descargar el formulario de inscripción en la página y una vez cumplimentado, remitirlo al correo electrónico.

'Competencias digitales y herramientas informáticas básicas. Digitalización aplicada', una formación que forma parte de la nueva estrategia de empleo aprobada por el Ayuntamiento de Cádiz para los años 2024 y 2025 y que se enmarca dentro del proyecto del Centro de Capacitación Digital de Cádiz, subvencionado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea Next Generation EU.

