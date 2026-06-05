El Ayuntamiento de Cádiz inicia la semana que viene la instalación de 70 señales y tres alarmas de tsumani

El alcalde de Cádiz, Bruno García, sostiene dos señales de alerta de tsunami como los que se instalarán en la ciudad - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha anunciado que la próxima semana comenzarán a instalarse las primeras señales y alarmas para las actuaciones de prevención ante un posible riesgo de tsunami en la ciudad, en concreto, 70 señales y tres alarmas facilitadas por la Unesco.

Estas primeras señales se ubicarán en la plaza de San Antonio dentro de una iniciativa desarrollada en la ciudad con la colaboración de la Unesco, la Fundación Instituto De Hidráulica Ambiental de Cantabria y la Junta de Andalucía, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

En esta primera fase está previsto que antes de que acabe el año 2026 tenga lugar un nuevo simulacro con colegios en la zona intermedia de la ciudad, con punto de encuentro en la zona de Varela, después de que ya se hayan celebrado simulacros en el casco histórico y en la zona de extramuros.

Para reforzar estas actuaciones de prevención desde el Ayuntamiento de Cádiz se está elaborando un pliego para licitar la instalación de otras 200 señales y otras tres alarmas para que en total haya instaladas en la ciudad 270 señales y seis alarmas.

Esta instalación se hará en una segunda fase en la que también se organizará para el año 2027 un simulacro que abarcará toda la ciudad.

El Ayuntaminto ha explicado que hay dos tipos de señales, las que indican el punto de encuentro y las que advierten sobre las rutas de evacuación.

En cuanto a las alarmas cuentan con un sistema dual que permite su manejo y la emisión de mensajes a través de 4G con una aplicación en el móvil y de manera analógica con UHF en el caso de apagón y pérdida de cobertura o caída de la red.

ENCOMIENDA A NAVALIPS

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el encargo de la gestión del aparcamiento táctico de Navalips a Emasa, la empresa municipal de aparcamientos, que acondicionará este espacio.

Tras la apertura del aparcamiento libre del Campo del Cura, con 70 plazas, para el 1 de julio, va a entrar también en funcionamiento el de Navalips, que contará con aproximadamente unas 200 plazas que serán también libres.

Con este paso dado este viernes se podrá proceder al alquiler a Sepides de este espacio para todo el periodo del verano, cuando la población de Cádiz aumenta con la llegada de visitantes. Emasa invertirá aproximadamente unos 25.000 euros.