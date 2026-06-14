El Ayuntamiento de Cádiz intensifica las actuaciones de control de plagas en La Laguna

Servicio municipal de control de plagas en Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Municipal de Salud del Ayuntamiento de Cádiz, en coordinación con la empresa adjudicataria del servicio municipal de control de plagas, continúa reforzando las actuaciones de prevención y respuesta ante incidencias relacionadas con roedores e insectos en distintos puntos de la ciudad.

Dentro de este dispositivo global, durante las últimas semanas se han realizado diversas actuaciones en la zona de La Laguna, donde se han llevado a cabo intervenciones de desratización y desinsectación tanto de carácter preventivo como de emergencia en calles y barriadas como Goya, calle Esquivel, Sorolla, Reina Sofía y Periodista Beatriz Cienfuegos, así como en otras áreas residenciales del entorno, según ha detallado el Consistorio en una nota.

Estas actuaciones forman parte del trabajo continuado que el Ayuntamiento mantiene durante todo el año en los distintos barrios de Cádiz, intensificando las labores en aquellas zonas donde se detecta una mayor incidencia o donde se reciben avisos vecinales.

La concejala de Salud, Gloria Bazán, ha destacado que "el control de plagas es una labor permanente y planificada que se desarrolla en toda la ciudad, con actuaciones ordinarias y también con intervenciones específicas cuando se detectan necesidades concretas".

Bazán ha subrayado que "La Laguna tiene un seguimiento constante que se está realizando barrio a barrio, ya que no hablamos de actuaciones aisladas, sino de un dispositivo coordinado que permite actuar con rapidez y reforzar la prevención allí donde es necesario".

Asimismo, la edil ha incidido en que las condiciones climatológicas, especialmente el aumento de temperaturas, favorecen la proliferación de determinadas plagas, por lo que durante los meses de mayor calor se refuerzan los tratamientos y la vigilancia.

"Nuestro objetivo es seguir mejorando la salubridad urbana y dar respuesta a las incidencias con la mayor eficacia posible, y para ello mantenemos una coordinación constante con la empresa adjudicataria y con los servicios municipales", ha afirmado.

Desde la Delegación de Salud se ha insistido además en la importancia de la colaboración ciudadana, especialmente evitando acumulaciones de residuos fuera de los horarios establecidos y comunicando cualquier incidencia a los canales municipales, lo que facilita una intervención más rápida y efectiva.