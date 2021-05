El Ayuntamiento de Cádiz organiza la XIX edición de 'Cádiz en Danza' con el desarollo de 42 espectáculos

CÁDIZ, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Delegación de Cultura, organiza entre el 12 y el 19 de junio la XIX edición del 'Festival Cádiz en Danza', en el que se desarrollarán un total de 42 espectáculos por diversas plazas y teatros de la capital gaditana.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, habrá propuestas con diferentes lenguajes y discursos, muchas de ellas integradas en el Circuito Acieloabierto, para desarollar uno de los eventos escénicos más celebrados del panorama nacional.

De esta forma, la Plaza de la Catedral, el Espacio Entrecatedrales, la Alameda Apodaca, la Plaza de España, la Playa de la Caleta o el Parque Genovés ofrecerán espacios no convencionales para las artes escénicas, entornos al aire libre seguros y abiertos, para un público activo, y que accederá de forma gratuita hasta completar los aforos.

Así, el 12 de junio al mediodía, durante la primera jornada de festival, la danza llegará a la Plaza de la Catedral con 'Bubbles', la propuesta de las alumnas del Conservatorio Profesional de Danza de Maribel Gallardo, y 'Respira' del Centro de Danza El Garaje de Pablo Fornell, referentes de la calidad de enseñanza y del potencial artístico de la Cádiz, con propuestas que celebran la vuelta de la vida a las calles, los reencuentros y los afectos emocionados tras los largos periodos de distancias y separación.

Poco después, en el Espacio Entrecatedrales, Chey Jurado & Akira Yoshida presentan 'Hito', en el que ambos bailarines juegan a perderse y encontrarse como argumentos que hacen avanzar el ritmo de la vida. Aclamados como solistas de danza contemporánea, Jurado y Yoshida se confrontan en este montaje ganador del Premio del Público en el Certamen Coreográfico Masdanza y en el certamen Paso a 2 el año pasado.

En el mismo espacio les sucederá la compañía vasca Osa & Mújica con 'Expectations will not kill you', tercer montaje del dúo formado Jaiotz Osa y Xabier Mujika concebido como obra para espacios no convencionales, seleccionado en la Red AcieloAbierto 2020 y en gira en el Circuito Danza a Escena 2021.

El domingo 13 junio, en el Espacio Entrecatedrales, se desarollará, a partir de las 12 horas, 'Fight', una propuesta de del Circuito Acieloabierto 2020 que muestra cómo la relación que el ser humano guarda con la lucha es primitiva, y que llega a Cádiz de la mano de La Sala, premiada compañía de danza contemporánea dirigida por Judith Argomaniz.

El lunes 14 de junio el Parque Genovés se estrenará como espacio escénico para recibir al celebrado bailarín y coreógrafo Daniel Doña, uno de los máximos exponentes de la danza española actual, que presenta 'Campo Cerrado'.

La Compañía Sharon Fridman presentará el martes 15 de junio, a las 18 horas en la Alameda Apodaca, '147 abrazos', obra coproducida por el Auditorio de Tenerife con el apoyo de Ayuntamiento de Pinto, Comunidad de Madrid e INAEM.

El Premio Nacional de Danza 2020, el bailaor y coreógrafo Jesús Carmona presenta el mismo 15 de junio, a las 21 horas, en la Plaza de España su 'Baile de Bestias', obra en estreno absoluto, especialmente concebida para Cádiz en Danza, que describe el viaje por los movimientos mínimos y máximos que un artista puede realizar para expresar su movimiento interior.

Ya el jueves 17 de junio, también en estreno absoluto, el singular bailaor sevillano, flamante Premio Giraldillo de la Bienal, Andrés Marín presentará en la Alameda Apodaca a las 18,30 horas 'En la hora encendida', una particular revisión de 'La siesta del Fauno'. Con Lucía Vázquez como coartífice de este paso a dos, el fauno y la ninfa de las cerámicas clásicas se hacen carne flamenca jugando en pleno día a esconderse el uno del otro.

El mismo día, pero a las 21 horas, el premiado Colectivo Glovo, integrado por Esther Latorre y Hugo Pereira, representa en la Plaza de España 'Mapa', una pieza que explora el movimiento entre fronteras, ya sean físicas y externas, o mentales e internas, mostrando a los intérpretes en una relación de aproximación y alejamiento, de poder y de sublevación, como refugiados en su entorno y en sí mismos. 'Mapa' volverá a mostrarse en la Alameda Apodaca el viernes 18 de junio a las 18 horas.

También el 18 de junio el Espacio Entrecatedrales será un entorno coreográfico donde La Intrusa pondrá en escena su 'Niágara', montaje de fuerte impacto visual y emocional que reflexiona sobre el precipicio y el abismo vital de lo nuevo, lo desconocido.

El reconocido dúo artístico integrado por Marcos Vargas y Chloé Brûlé presentan el mismo día, a las 18 horas en la Alameda Apodaca, su 'Naufragio Universal', un montaje que revela el espíritu épico del hombre a través de su fragilidad e instinto de supervivencia, galardonado con el Premio Lorca del Teatro Andaluz 2018 en la categoría de Intérprete Masculino y Femenina de Danza Flamenca. 'Naufragio Universal' volverá a mostrarse en el Espacio Entrecatedrales el sábado 19 de junio a las 13 horas.

Asimismo, el consistorio ha apuntado que la agenda de danza en espacios singulares para el día de clausura, se completa con la actuación del bailarín y coreógrafo Adrian Manzano & Diana Wondy, también conocida como Diana Grytsailo, ganadora del concurso 'Fama a Bailar' en 2018, en el Espacio Entrecatedrales, a las 13 horas, con la propuesta 'Lo que yo canto', un montaje de danza contemporánea que expone la convivencia de dos realidades confrontadas en su discurso.

Además, las gaditanas de La Basal volverán a 'Cádiz en Danza' para presentar, en el mismo espacio, 'Quiral -1,5m', una propuesta coreográfica que busca distintas personalidades dentro de un mismo cuerpo en movimiento.

Por último, la jienense Vanesa Aibar cierra la oferta de espectáculos en espacios singulares del Festival el 19 de junio a las 18,30 horas con su 'Reina del Metal' que pondrá en escena en La Caleta, frente a la Quilla.