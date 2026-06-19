El Ayuntamiento de Cádiz presenta la nueva maqueta de accesibilidad universal de la ciudad

Repesentantes municipales de Cádiz y de la ONCE con la nueva maqueta de Cádiz accesible. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha presentado este viernes la nueva maqueta de accesibilidad universal de la ciudad, una iniciativa que se encuentra entre las actuaciones del Programa de Sostenibilidad Turística en Destino, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, a través de los fondos Next Generation UE.

La teniente de alcalde de Turismo, Beatriz Gandullo, acompañada por la concelaja de Accesibilidad en Cádiz, Nuria Álvarez, el director de la ONCE en Cádiz, Alberto Ríos, y colectivos que forman parte de la Mesa del Turismo y Comercio de la ciudad, han descubierto esta reproducción confeccionada en bronce e instalada en el Paseo de Canalejas, frente al Centro de Recepción de Turistas.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota, se trata de una maqueta en tres dimensiones, elaborada en bronce, de manera completamente artesanal, con unas dimensiones de 2x1,5 metros y diseñada de manera completamente accesible para personas con diferentes discapacidades.

Las personas con discapacidad visual tendrán acceso a su interpretación táctil y a leyendas con textos explicativos en braille, mientras que las personas con discapacidad auditiva podrán acceder a través de un código QR a una plataforma digital donde podrán ver los vídeos traducidos a lenguaje de signos.

Además, la obra cuenta con un diseño que permite a las personas con movilidad reducida acercarse y verla desde diferentes ángulos.

La maqueta cuenta con hasta 60 puntos de interés turístico de la ciudad. Para facilitar su interpretación táctil, los principales edificios y monumentos se encuentran sobredimensionados respecto a la escala general de la ciudad, generando dos niveles diferenciados, por un lado, la trama urbana general y, por otro, los puntos de interés más representativos.

También se ha incorporado una leyenda interpretativa realizada en bronce con la identificación de los distintos puntos de interés en español, inglés y sistema braille.

Asimismo, se ha desarrollado una plataforma web accesible vinculada a la instalación mediante códigos QR y que incorpora información sobre los más de 60 puntos turísticos de interés. Esta plataforma ofrece información ampliada de todos los puntos representados en español, inglés y una versión infantil especialmente diseñada para acercar el patrimonio de la ciudad a los más jóvenes mediante las historias de los personajes ficticios Mar y Salitre.

La teniente de alcalde de Turismo, Beatriz Gandullo, ha asegurado que esta maqueta "nos acerca aún más al modelo de turismo que queremos para nuestra ciudad: sostenible, accesible y en convivencia con nuestros vecinos y vecinos", y que se suma a otras acciones de mejora de la accesibilidad que están llevando a cabo en otros equipamientos turísticos.

Por su parte, Alberto Ríos, director de la ONCE en Cádiz, ha agradecido a las administraciones esta iniciativa, que permite que "todas las personas puedan disfrutarlo en igualdad".

"Es un día muy significativo para la ciudad, para nosotros y para la accesibilidad y es importante que sigamos dando pasos para tener un Cádiz más amigable, accesible y que no deje a nadie atrás", ha afirmado.