El Ayuntamiento de Cádiz realiza trabajos de conservación y protección de bustos y esculturas

Un operario municipal lilmpiando la estatua homenaje a las cigarreras. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, que dirige Maite González, ha iniciado este lunes la campaña de conservación y protección de bustos y esculturas en bronce que están expuestos en distintas calles, parques, jardines y avenidas de la ciudad.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, la intervención sobre este patrimonio cultural municipal comienza con una actuación de limpieza y remozado tanto de las piezas como de sus placas mediante el uso de cepillo duro no metálico para no rayar la patina ni el bronce.

Esto permitirá retirar las impurezas adheridas, tales como salinidad, contaminación o agentes químicos de la atmósfera que reaccionan con la composición del material de bronce. Tras estos primeros trabajos se procederá a aplicar un tratamiento protector y nutriente en cada pieza.

En lo que respecta a las placas que acompañan a los bustos se procederá a la limpieza de la patina a objeto de dejar el bronce crudo dorado lo que permitirá una mayor legibilidad de los textos, tanto los textos planos como aquellos grabados hacia el interior en la placa. Éstos últimos se limpiarán y reescribirán con esmalte a pincel y se les aplicará un tratamiento de protección.

Así, este lunes han comenzado los trabajos por el conjunto Cigarreras de Cádiz (Cuesta de las Calesas). Además, el Ayuntamiento ha recordado que la Delegación Municipal de Cultura, desde el Área de Patrimonio Monumental, Cultural y Museos, se encuentra trabajando actualmente en la restauración y conservación de las esculturas dedicadas al almirante Blas de Lezo y al capitán Francisco de Miranda.