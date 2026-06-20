Ayuntamiento de Cádiz recibe el premio nacional 'Toni Sorolla AVS' por el proyecto de alojamiento en el Edificio Setenil - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la empresa municipal de vivienda, Procasa, ha sido galardonado a nivel nacional con el Premio AVS a la Iniciativa de Innovación Social en relación a las personas y a la arquitectura-Premio 'Toni Sorolla AVS', gracias al proyecto desarrollado en el Edificio Setenil, una "actuación pionera destinada a la atención integral de personas sin hogar".

El reconocimiento, concedido por la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), distingue aquellas iniciativas que promueven modelos innovadores capaces de mejorar la calidad de vida de las personas, favoreciendo su dignificación, inclusión social y autonomía mediante actuaciones que integran arquitectura, urbanismo y acompañamiento social, según una nota del ayuntamiento.

La presidenta de Procasa y concejala de Vivienda, Ana Sanjuán, ha señalado que el Edificio Setenil "representa plenamente esta filosofía ya que se trata de una promoción que cuenta con 11 alojamientos y 22 plazas, concebidos no sólo como un recurso residencial, sino como una herramienta de intervención social orientada a ofrecer nuevas oportunidades a personas en situación de sinhogarismo".

Este edificio es propiedad de Procasa y está gestionado por la delegación municipal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, dirigida por el teniente de alcalde Pablo Otero. La iniciativa incorpora un modelo de acompañamiento integral basado en la atención profesional, el seguimiento individualizado y la construcción de itinerarios de inclusión social que favorecen la autonomía progresiva de sus residentes.

Pablo Otero ha destacado que "este premio es una gran noticia para la ciudad y, sobre todo, un reconocimiento a la labor de todo el personal de la delegación de Asuntos Sociales, que día a día atiende, asesora y acompaña a estas personas en un centro que combina vivienda, apoyo social y convivencia comunitaria".

El jurado ha valorado especialmente el carácter innovador de una iniciativa que adapta la respuesta residencial a las necesidades específicas de un colectivo vulnerable, superando modelos asistenciales tradicionales y apostando por una intervención integral. Asimismo, se destaca la planificación arquitectónica diseñada al servicio de las personas, creando espacios que garantizan la intimidad, favorecen la convivencia y contribuyen a la recuperación de proyectos de vida autónomos.

Este Edificio Setenil no nace únicamente para ofrecer un techo, sino para generar oportunidades, acompañar procesos de recuperación personal y devolver dignidad a quienes más lo necesitan, según la nota.

La responsable municipal de Vivienda ha señalado que el proyecto demuestra que "la vivienda pública puede y debe ser una herramienta de inclusión social", gracias a un modelo que combina alojamiento, acompañamiento profesional y construcción de autonomía personal. La edil ha añadido que "la mejor arquitectura pública es aquella que mejora la vida de las personas. El Edificio Setenil representa exactamente esa idea: convertir la vivienda en una puerta de entrada a la inclusión, la autonomía y la esperanza".

Otro de los aspectos más destacados por el jurado ha sido la capacidad del modelo para ser replicado en otros municipios y entidades públicas como respuesta eficaz al sinhogarismo urbano, consolidando una fórmula innovadora que integra políticas de vivienda y servicios sociales en una misma estrategia de intervención.

Para Ana Sanjuán, "que una entidad de referencia como AVS reconozca esta iniciativa confirma que estamos avanzando en la dirección correcta: impulsando políticas públicas que entienden la vivienda como un derecho y como un elemento esencial para combatir la exclusión social". Asimismo, ha querido poner en valor "el compromiso de los profesionales que han hecho posible este proyecto y que trabajan cada día para que nadie quede atrás".

Según la nota, este premio sitúa a Cádiz como "referente en innovación social aplicada a la vivienda pública y reconoce el compromiso municipal con proyectos que entienden que la arquitectura, cuando escucha a las personas, deja de ser únicamente una estructura física para convertirse en una verdadera oportunidad de cambio y transformación social".