El Ayuntamiento de Cádiz reemplaza con 740 nuevas lámparas de halogenuros metálicos las actuales de vapor de mercurio

Publicado 19/05/2019 12:50:03 CET

CÁDIZ, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Delegación de Alumbrado Público, ha procedido a la mejora del alumbrado público en diversas calles del casco histórico de la ciudad, consistente en el cambio de las actuales lámparas de vapor de mercurio, que en la actualidad no se fabrican y son "altamente contaminantes", por lámparas de halogenuros metálicos.

Según ha concretado este domingo en una nota de prensa el Consistorio, en total se han sustituido 740 lámparas con diferentes puntos de luz y potencias, distribuidas en diversas calles de la siguiente forma, de manera que 29 están en la calle Honduras, 18 en Fermín Salvochea, 25 en Isabel La Católica, 25 en Manuel Rancés, 17 en Rafael de la Viseca, 53 en la calle San Francisco, 15 en San Agustín, siete en Valenzuela, ocho en Churruca o tres en Blanqueto.

También se han cambiado ocho en Sánchez Balcastegui, 12 en la calle Manzanares, 42 en Rosario, 24 en Feduchy, once en Cardenal Zapata, 12 en la calle Santo Cristo, once en el perímetro de la plaza Candelaria, otras once en la calle Montañés, 21 en la plaza de El Palillero, 20 en José del Toro, dos en San Andrés, 21 en la calle Beato Diego de Cádiz, diez en Argantonio, 15 en la calle General Luque, nueve en Corneta Soto Guerrero, cinco en la calle Novena, 26 en la calle Ancha o 37 en la plaza San Francisco.

Las últimas son ocho en Mendizábal, cuatro en la calle Matrona Teresa Rodríguez, diez en Doctor Zurita, 121 en San Juan Bautista de la Salle, 15 en la calle Santa María, 18 en Suárez de Salazar, seis en la plaza de Gitanillos de Cádiz, cinco en la calle Cristo de la Sentencia, dos en Manuel Enríquez, seis en la plaza Canasta, once en Merced, nueve en la Plaza Merced, ocho en Jabonería, tres en Jaraquemada, cuatro en Yedra, cinco en Viento, seis en Amaya y tres en la calle Gabriela Ortega.