El Ayuntamiento de Cádiz saca a licitación la explotación del quiosco-bar de los antiguos Jardines de Varela

Imagen de archivo del alcalde de Cádiz, Bruno García. - Joaquín Corchero - Europa Press

CÁDIZ 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado la licitación para la concesión demanial para la explotación del quiosco-bar situado en los antiguos Jardines Varela, en la Avenida de Andalucía, 69, que se encuentra sin uso desde hace más de una década. La explotación saldrá a licitación por un período de diez años y el canon mínimo al alza anual será de 47.019 euros.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, este local, que podrá ser destinado a establecimiento de hostelería sin música, cuenta con una planta y una superficie de 288 metros cuadrados. Además, el área ocupada tiene forma rectangular y presenta fachada a la calle Doctor José Manuel Pascual y Pascual, correspondiente al largo del rectángulo ocupado, mientras que los tres límites restantes se encuentran incluidos dentro del recinto vallado de la plaza. El acceso se realiza tanto desde la vía pública como desde el interior de la plaza.

En este sentido, la puesta en marcha de este quiosco se ha sumado a la licitación de otros establecimientos que se encontraban cerrados y que también se han puesto a disposición de la hostelería, como son los de la Glorieta Ana Orantes y Campo de la Aviación, que fueron adjudicados a la empresa Viva La Pepa S.L. También hn salido a licitación el del Parque de los Cinco Continentes y el del foso del Pelícano, que han quedado desiertos.