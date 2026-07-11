El Ayuntamiento de Cádiz saca a licitación un programa de cursos de hostelería y turismo para personas desempleadas

Archivo - Turistas, cuya mayoría provienen del crucero anclado en el puerto de Cádiz, en la Plaza de San Juan de Dios, donde se encuentra el Ayuntamiento de la capital a 27 de abril del 2023. (Foto de archivo). - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz, a través del Instituto de Fomento, Formación y Empleo (IFEF), ha sacado a licitación la contratación de un programa formativo con prácticas profesionales dirigido a "facilitar la inserción laboral en el sector de la hostelería y turismo de personas desempleadas de la ciudad" gaditana.

Este programa se integra dentro del convenio de colaboración firmado con el Grupo Luna, que abrirá sus puertas próximamente en el Estadio Nuevo Mirandilla, según ha detallado este sábado el Ayuntamiento en una nota.

Este programa ofrecerá tres cursos dirigidos a formar y cualificar a 45 personas desempleadas en la adquisición de competencias que les permitan desarrollar una actividad dentro de los sectores de la hostelería y turismo, "mejorando su empleabilidad y promoviendo su posible incorporación en empresas de la compañía". Para ello se desarrollarán tres cursos; en concreto, de operaciones básicas de cocina, operaciones básicas de restaurante y bar, así como de recepción.

Desde el Ayuntamiento han detallado que el convenio actual garantiza la contratación por parte del Gran Hotel Luna de Cádiz de al menos un 65% del alumnado de estos cursos, lo que permitirá la contratación directa de 29 personas, con contrato indefinido a jornada completa.

Además, también se creará y gestionará una bolsa de empleo con el alumnado que haya finalizado satisfactoriamente el período de prácticas profesionales, "para posibles contrataciones en los establecimientos del grupo".

El período de presentación de ofertas para hacerse con este contrato comenzó el pasado viernes y estará abierto hasta el próximo 27 de julio. El precio de licitación es de 53.662,2 euros, sin impuestos.

Estas acciones formativas complementan el plan de formación que está llevando a cabo el IFEF y que se desarrollará durante los próximos tres años, beneficiando a 2.000 personas desempleadas y que cuenta con una inversión de 1,2 millones de euros.

La teniente de alcalde de Desarrollo Económico, Beatriz Gandullo, ha reivindicado el "compromiso" del actual equipo de gobierno "con el empleo y la formación, tal y como estamos demostrando con la puesta en marcha de un plan de formación que cuenta con una inversión de 1,2 millones de euros, y al que sumamos otras acciones como ésta", según ha abundado.