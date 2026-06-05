El Ayuntamiento de Cádiz traslada a la Junta la petición de cambio de nombre del colegio Juan Carlos Aragón

Fachada del CEIP Profesor Juan Carlos Aragón de Cádiz. A 29 de mayo de 2026 en Cádiz (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

CÁDIZ 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz va a dar traslado a la Junta de Andalucía del acuerdo adoptado este viernes para que se proceda oficialmente al cambio de nombre del colegio Profesor Juan Carlos Aragón por el de Adela del Moral, mujer pionera en el Carnaval que además fue docente de dicho centro.

El gobierno local ha abordado en su reunión de este viernes 5 de junio la solicitud de cambio de nombre tras ser comunicada el martes pasado por el Consejo Escolar del centro, que en la tarde del lunes había celebrado una reunión para aprobar dicha modificación tras conocerse la sentencia condenatoria por violencia machista contra el autor de Carnaval, días antes de que se le hiciera un homenaje en la ciudad.

En una nota, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha recordado que desde el Ayuntamiento ya se instó al Consejo Escolar a que se cambiara su denominación debido a dicha sentencia.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo, ya señalaba este mismo martes que la Junta tramitaría el cambio si es lo que pedía la comunidad educativa y el Ayuntamiento de la ciudad.

Castillo reconocía a los medios que "le gusta" el nombre que el colegio tenía antes de llevar el del autor gaditano, y que era "Andalucía" pero admitiendo que si Adela del Moral era "perfecto" para la comunidad educativa, para la Junta "también lo era".

Tras conocerse la sentencia contra el autor gaditano, el gobierno local decidió suspender un homenaje que se le iba a realizar en la puerta del Gran Teatro Falla, mientras que la Asociación de Familias del Alumnado del CEIP Profesor Juan Carlos Aragón, el AFA Adela del Moral, pedía que se renombrara al centro.

La propuesta se materializó en el pleno municipal del pasado jueves 28 de mayo, donde los tres grupos municipales --PP, PSOE y Adelante Izquierda Gaditana-- secundaron este cambio, así como retirar los homenajes a Aragón, entre ellos la estrella que iba a inaugurarse en la puerta del teatro gaditano.