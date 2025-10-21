El Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz) precinta dos nuevas parcelaciones ilegales en suelo rústico

Parcelación ilegal en suelo rústico en Chiclana de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE CHICLANA

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Urbanismo, Planeamiento y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) ha procedido a la paralización y precinto de dos nuevas parcelaciones ilegales en suelo rústico, en una intervención en la que se ha contado con la colaboración de la Policía Local.

La primera parcelación es una finca de 1.450 metros cuadrados, dividida en tres subparcelas de distintas superficies en el camino del Hielo, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Dicha parcela cuenta con ejecución de cerramientos, así como construcción de vivienda y edificaciones auxiliares, piscina, contenedor metálico e inclusivo la ejecución para el suministro de energía eléctrica y de abastecimiento mediante pozo y pozos negros.

La segunda se trata de una parcelación urbanística de 5.400 metros cuadrados, dividida en nueve subparcelas de distintas superficies en el camino de Fortaleza. En este caso, se ha procedido a la ejecución de cerramientos en tres de ellas, así como al camino interior de acceso, la construcción de vivienda y la ejecución de diversas instalaciones y construcciones, como porches, piscinas, contenedores metálicos y obras para suministros de electricidad, pozos y pozos negros.

El delegado municipal de Urbanismo, Rodolfo Pérez, ha recordado "la imposibilidad" de escriturar cuotas indivisas de una finca o parcela sin la correspondiente licencia municipal, excepto 'mortis causa', es decir, "reparto de herencia por fallecimiento".

Asimismo, ha incidido en la imposibilidad legal de vender, alquilar o instalar edificaciones prefabricadas de uso residencial sin la preceptiva licencia municipal. Todo ello, ha señalado, en aplicación de la ley andaluza Lista.