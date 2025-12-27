El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) y la UCA firman un convenio para crear el Observatorio sobre Convivencia Intercultural

Archivo - Imagen de archivo de la delegada de Inclusión Social del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Yéssika Quintero. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado el convenio que se firmará entre el Consistorio de Jerez y la Universidad de Cádiz (UCA) para la creación del Observatorio sobre Convivencia Intercultural en Jerez, una entidad concebida como "un instrumento de conocimiento y análisis de la realidad social y de apoyo al diagnóstico de políticas públicas destinadas a favorecer la convivencia en contextos de diversidad cultural".

Tal y como ha señalado la Administración local, la delegada de Inclusión Social, Yéssika Quintero, ha explicado que este convenio facilitará la puesta en marcha de este Observatorio "con el que vamos a estudiar el fenómeno migratorio y la convivencia en contextos de diversidad cultural en Jerez", y que contribuya "al conocimiento de la sociedad jerezana, al diagnóstico de necesidades y al apoyo de medidas que promuevan la participación e integración social de las personas migrantes".

Mediante este convenio, la UCA a través de su Laboratorio de Inmigración, Interculturalidad e Inclusión Social (Lab3in), adscrito al Instituto Universitario de Investigación para el Desarrollo Social Sostenible (Indess), a través del Laboratorio de Inmigración, Interculturalidad e Inclusión Social desarrollará tareas de investigación sobre el fenómeno migratorio y la convivencia intercultural en Jerez, así como "el análisis e interpretación de datos demográficos y socioeconómicos".

Igualmente, según el Consistorio local, mantendrá un centro de documentación especializado en temas de migración y diversidad cultural, "y elaborará y difundirá informes, publicaciones y explotaciones estadísticas, facilitando el intercambio de información con otros organismos".

Asimismo, la UCA ofrecerá, a través de este convenio, soporte técnico y académico "para la elaboración de criterios de funcionamiento de estructuras de participación y el desarrollo de programas específicos en el ámbito de la convivencia social intercultural".

Por su parte, el Ayuntamiento de Jerez acometerá "funciones de coordinación y de aplicación práctica de las actuaciones en el seno municipal" y recogerá las propuestas surgidas de las estructuras de diálogo, "fomentando su elevación a las instancias municipales correspondientes. Además, colaborará en la difusión de los resultados y publicaciones del Observatorio a los servicios municipales y profesionales implicados".

En contexto, para el seguimiento del desarrollo del convenio se establecerá una Comisión de Seguimiento como órgano mixto de vigilancia y control, integrada por dos representantes de cada una de las partes firmantes, que será competente "para resolver los conflictos de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse, evaluar el desarrollo del convenio, interpretando y resolviendo las dudas que se desprendan del mismo y acordando modificaciones que no afecten a aspectos sustanciales del convenio".

En este sentido, ambas partes constituyen además el órgano de Dirección del Observatorio sobre Convivencia Intercultural de Jerez, cuyos miembros podrán participar en la Comisión de Seguimiento del presente convenio.