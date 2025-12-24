El Consorcio de Transportes del Campo de Gibraltar registra más de 2,7 millones de viajeros hasta noviembre de 2025

Reunión del Consorcio de Transportes del Campo de GIbraltar. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Transportes del Campo de Gibraltar ha registrado entre los meses de enero y noviembre de este 2025 un total de 2.778.526 viajeros, siendo destacado el incremento que ha experimentado el uso del transporte metropolitano, que ha registrado 1.629.063 viajes, un 9,28 por ciento más respecto al 2024.

Según una nota remitida por la Junta de Andalucía, también ha habido una subida en el uso del transporte urbano, que se ha incrementado en un 6,32 por ciento respecto al mismo periodo del pasado año, llegando a la cifra de 1.149.463 viajes.

Los datos se han dado a conocer en una reunión del Consejo de Administración del Consorcio de Transportes que se ha celebrado en la sede de la Subdelegación de la Junta en el Campo de Gibraltar, donde se ha procedido a la aprobación del presupuesto para el 2026 y se ha informado que el mismo supone un incremento del 18,71 por ciento respecto al de 2024, ascendiendo a un total de 4.970.212 euros.

La Junta ha indicado que su aportación al Consorcio, a través de la Consejería de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio, sube un 22,30 por ciento, financiando el 42,37 por ciento del presupuesto del Consorcio, correspondiendo el resto a las aportaciones que hacen las entidades locales y los ingresos procedentes de la red de ventas.

Asimismo, durante el Consejo se han destacado los datos de explotación ya que hasta el pasado mes de noviembre había 101.495 tarjetas de transporte activas, lo que supone una subida del 17,76 por ciento respecto al mismo periodo de 2024 y la recaudación ha subido un 38,69 por ciento hasta alcanzar 1.475.976,90 euros.

Por otro lado, se ha expuesto la previsión de mejoras a llevar a cabo en el servicio en 2026, tanto el periodo lectivo como no lectivo. En este sentido, se prevén, de lunes a viernes laborables, 4 conexiones de ida y vuelta entre Algeciras y La Línea; 2 conexiones Los Barrios-La Línea; 1 Tahivilla-Facinas- Tarifa-Algeciras; 2 entre San Pablo-Jimena-Castellar y Algeciras; 2 entre Tesorillo-San Roque-La Línea y otras 2 entre San Pablo-Jimena-Castellar- hospital de La Línea y La Línea.

Además, en periodo no lectivo se reforzará la línea entre Tarifa y Algeciras, tanto de lunes a viernes como fines de semana y, un año más, se ha previsto que funcione el denominado 'Bus Playa'.