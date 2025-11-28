Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) y vecinos del centro acuerdan medidas para evitar molestias por las zambombas

Archivo - Imagen de una zambomba a las puertas de la iglesia de San Lucas, en el centro de Jerez, durante el puente de la Constitución. - EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

La celebración de las zambombas, fiestas tradicionales de la Navidad en Jerez de la Frontera (Cádiz), aglutina cada fin de semana en el centro de la ciudad a miles de personas, ocasionando con ello molestias a los residentes de intramuros. Ante esto, la Asociación Vecinal del Centro Histórico y el Ayuntamiento han acordado una serie de medidas para prevenir situaciones que generen incomodidad entre la población que vive en las zonas "calientes".

Entre las medidas acordadas está el cierre al paso peatonal de varias calles de intramuros que de forma recurrente acaban convertidas durante los fines de semana en inodoros públicos o en zonas de botellona para quienes están de zambombas por el centro. Con esta medida se quiere evitar los inconvenientes que generan malos olores e insalubridad a las puertas de las viviendas.

En concreto, está previsto el corte de varias tramos de calles en las inmediaciones de la plaza Salvador Allende, como son calle Morla, Carne, Monjas Victoria y callejón Negros. Estos cierres se llevarán a cabo cada viernes, sábado y domingo desde este 28 de noviembre y hasta que finalice el periodo de celebraciones de zambombas el 25 de diciembre.

En declaraciones a Europa Press, Tamara Jiménez, presidenta de la asociación vecinal, ha pedido "paciencia y colaboración" a los vecinos próximos a las calles afectadas con los cortes temporales, a la vez que ha agradecido "la predisposición este año" del Ayuntamiento para "trabajar de manera conjunta en estas difíciles semanas pre-navideñas y navideñas".

No obstante, Jiménez ha considerado que estas medidas implantadas por el Ayuntamiento "llegan tarde", puesto que "hay problemas que ya se consideran históricos", como es "la proliferación de botellonas en nuestras calles y plazas" o "la saturación" que se viven en estas fechas durante los últimos años, con la "imposibilidad" de "poder pasear por calles céntricas del centro, ni pudiendo disfrutar del alumbrado", viéndose además "mermando el comercio".

Según la presidenta vecinal, los delegados municipales del Ayuntamiento, los técnicos y los representantes de la Policía Local "se han comprometido a mejorar semana tras semana" por lo que desde su asociación "hemos prometido darles un voto de confianza".

Las zambombas son una fiesta declarada Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2015. Esta Navidad cumplen diez años con este reconocimiento, aunque para Tamara Jiménez, las celebraciones vividas en años anteriores están mostrando cómo estas tradiciones jerezanas está "perdiendo" su esencia.

A este respecto, ha señalado que "se han convertido en la máxima expresión de la explotación hostelera", y se han "profesionalizado", hasta el punto de que el centro histórico es "una enorme caseta de feria con la ayuda y beneplácito de un ayuntamiento que siempre ha mirado hacia otro lado".

Como ha explicado Tamara Jiménez, además del cierre de algunas calles "problemáticas", se ha pedido al Ayuntamiento que haya un refuerzo policial "en zonas conflictivas", para que actúen como medidas disuasorias, sin descartar las multas a quienes incumplan las ordenanzas municipales.

Otra de las cuestiones destacadas para la asociación vecinal es el llevar a cabo "campañas cívicas" dirigidas a visitantes, vecinos y hosteleros, recordando prohibiciones como "orinar en la calle, hacer botellona en la calle o no recoger las basuras ocasionadas por la hostelería en los espacios que ocupan".

Esto último, ha reconocido, "facilitaría las actuaciones del refuerzo de limpieza", siendo por tanto "más rápido y más cómodo" para esta plantilla.

Jerez de la Frontera va a vivir desde este viernes su segundo fin de semana oficial de zambombas, un periodo que comenzó el pasado 21 de noviembre coincidiendo con el encendido del alumbrado navideño. Hasta la fecha hay aprobadas más de 140, repartidas a lo largo de cinco fines de semana, incluido el puente de diciembre, días en los que la ciudad acoge decenas de zambombas simultáneas en distintas plazas y locales del centro.