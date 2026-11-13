El Ayuntamiento de Jerez descubre un azulejo en honor al bailaor 'El Jerezano' en la calle donde tuvo su academia

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en el descubrimiento de un azulejo en honor a Cristóbal Fernández Mena 'El Jerezano' en la calle Santa Cecilia. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, acompañada de miembros del Gobierno municipal, ha asistido al descubrimiento de un azulejo en honor a Cristóbal Fernández Mena 'El Jerezano' en la calle Santa Cecilia, donde durante años tuvo su academia de baile. La iniciativa se enmarca en el 30 aniversario de su fallecimiento.

El homenaje, organizado por el Ayuntamiento de Jerez y la familia de 'El Jerezano', ha contado con la asistencia de familiares, amigos y alumnos de su academia de baile, y ha finalizado con la actuación de Macarena de Jerez, según ha explicado el Consistorio en una nota.

La regidora ha destacado la figura del bailaor, coreógrafo y maestro, que se inició en el baile por su admiración a Antonio 'El Bailarín'. Cristóbal Fernández impartió clases en la Escuela Municipal de Baile en los años 60, trabajó con el grupo 'Los Zagales de Jerez' y, tras varios años fuera de la ciudad, montó una nueva academia y puso en marcha la formación 'Los Niños Flamencos de Jerez', con la que recorrió distintos escenarios de Andalucía y de la que formaron parte artistas como Manuel Carpio, los hermanos Domingo e Inmaculada Ortega, Ricardo Llamas, Antonio Neira o Macarena de Jerez. En 1981, la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces le concedió la Copa Jerez al baile por su labor docente y como referente del flamenco jerezano.